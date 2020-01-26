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Локомотив - Чжонбук Хендай Моторс

26.01.2020, Воскресенье, 18:00 мск Товарищеские матчи Локомотив - Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи 2016

17 января, воскресенье 16:00 Локомотив 1:0 Чжонбук Хендай Моторс
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