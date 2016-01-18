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    • Черевченко: «В матче с «Чжонбуком» все ребята выложились на 110 процентов»

    Черевченко: «В матче с «Чжонбуком» все ребята выложились на 110 процентов»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче против корейского «Чжонбук Хендай Моторс» (1:0).

    «На качество игры внимания не обращали. Нужно было посмотреть функциональное состояние ребят. На шестой день подготовки встретились с серьезным соперником. Парни сыграли по тайму, и было видно, что после 40-й минуты уже еле передвигались. Это нормальная ситуация. Команда под серьезной нагрузкой. Могу сказать, что все ребята выкладывались даже не на сто, а на 110 процентов. Тренировка была и перед матчем с утра. Знали силу соперника – это чемпион Южной Кореи, но ни просмотров, ни собраний не устраивали», – рассказал Черевченко.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.01.2016 01:15
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