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Южная Корея. Кей-лига
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Чонбук Хендай Моторс
Состав
€ 3 млн
Чонбук Хендай Моторс - состав команды
Чонджу
Южная Корея. Кей-лига
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Сайт:
http://www.hyundai-motorsfc.com
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Сон Бом-Гын
Вра
28
€ 1 млн
1
Ju-hyeon Lee
Вра
-
4
Ви-Дже Чо
Защ
25
€ 0.55 млн
5
Парк Джи-Су
Защ
32
€ 0.45 млн
23
Та-Хван Ким
Защ
37
€ 0.375 млн
97
Ким Джин Гю
Защ
29
-
2
Yeong-bin Kim
Защ
-
77
Tae-hyeon Kim
Защ
-
3
Je-un Yeon
Защ
-
26
Jeong-ho Hong
Защ
-
25
Chul-soon Choi
Защ
-
8
Oberdan Alionço
Пол
-
13
Kang Sang-Yun
Пол
-
28
Yeong-jae Lee
Пол
-
66
Choi Woo-jin
Пол
-
6
Seong-ung Maeng
Пол
-
30
Vinicius Rodrigues
Пол
-
16
João Gamboa
Пол
-
7
Дон-Жун Ли
Нап
29
€ 0.5 млн
81
Паулаускас Гитис
Нап
26
€ 0.35 млн
16
Park Jae-yong
Нап
-
21
Patrick Twumasi
Нап
-
96
Andrea Compagno
Нап
-
11
Seung-seob Kim
Нап
-
99
Bruno Mota
Нап
-
95
Italo
Нап
-
9
T. Orobo
Нап
-
10
Lee Seung-Woo
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 10
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