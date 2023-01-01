Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гейтсхед - турнирная таблица

Гейтсхед
Англия. Национальная лига
Сайт:
http://www.gateshead-fc.com
Тренер:
Гари Миллс
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Йорк Сити
2
Рочдейл
3
Карлайл Юнайтед
4
Борэм Вуд
5
Саутенд Юнайтед
6
Форест Грин
7
Сканторп Юнайтед
8
Галифакс
9
Хартлпул Юнайтед
10
Уокинг
11
Тамуорт
12
Бостон Юнайтед
13
Уилдстон
14
Алтричем
15
Солихалл Мурс
16
Йовил
17
Истли
18
Гейтсхед
19
Саттон Юнайтед
20
Олдершот
21
Брэкли Таун
22
Моркамб
23
Брейнтри Таун
24
Труро Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
46
33
9
4
114
41
73
108
46
33
7
6
88
41
47
106
46
29
8
9
87
51
36
95
46
27
9
10
95
58
37
90
46
23
12
11
83
47
36
81
46
23
12
11
81
52
29
81
45
22
12
11
76
62
14
78
46
20
10
16
69
66
3
70
46
18
14
14
54
58
-4
68
46
16
15
15
69
54
15
63
46
17
11
18
63
71
-8
62
46
15
14
17
63
67
-4
59
45
16
10
19
67
73
-6
58
46
17
6
23
55
65
-10
57
46
14
14
18
71
72
-1
56
46
15
6
25
48
68
-20
51
46
13
11
22
57
80
-23
50
46
14
8
24
54
90
-36
50
46
11
14
21
59
79
-20
47
46
13
7
26
69
87
-18
46
46
10
12
24
40
75
-35
42
46
9
11
26
66
103
-37
38
46
8
12
26
38
76
-38
36
46
8
10
28
42
72
-30
34
Команда
1
Рочдейл
2
Йорк Сити
3
Борэм Вуд
4
Карлайл Юнайтед
5
Форест Грин
6
Саутенд Юнайтед
7
Уилдстон
8
Алтричем
9
Сканторп Юнайтед
10
Тамуорт
11
Галифакс
12
Хартлпул Юнайтед
13
Йовил
14
Уокинг
15
Солихалл Мурс
16
Брэкли Таун
17
Бостон Юнайтед
18
Истли
19
Саттон Юнайтед
20
Брейнтри Таун
21
Гейтсхед
22
Труро Сити
23
Олдершот
24
Моркамб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
18
2
3
48
20
28
56
23
17
4
2
69
21
48
55
23
17
2
4
48
24
24
53
23
15
5
3
53
24
29
50
23
15
5
3
49
22
27
50
23
13
7
3
41
19
22
46
23
12
5
6
42
30
12
41
23
13
1
9
33
28
5
40
22
11
6
5
37
28
9
39
23
11
5
7
34
24
10
38
23
10
7
6
42
34
8
37
23
10
7
6
29
22
7
37
23
9
5
9
27
34
-7
32
23
7
10
6
37
26
11
31
23
8
4
11
44
42
2
28
23
7
7
9
19
29
-10
28
23
7
6
10
25
32
-7
27
23
7
6
10
32
43
-11
27
23
6
7
10
33
41
-8
25
23
5
7
11
19
26
-7
22
23
6
4
13
25
44
-19
22
23
5
6
12
26
29
-3
21
23
6
3
14
33
46
-13
21
23
4
6
13
29
46
-17
18
Команда
1
Йорк Сити
2
Рочдейл
3
Карлайл Юнайтед
4
Сканторп Юнайтед
5
Борэм Вуд
6
Саутенд Юнайтед
7
Галифакс
8
Уокинг
9
Бостон Юнайтед
10
Форест Грин
11
Хартлпул Юнайтед
12
Солихалл Мурс
13
Гейтсхед
14
Олдершот
15
Тамуорт
16
Истли
17
Саттон Юнайтед
18
Моркамб
19
Йовил
20
Алтричем
21
Уилдстон
22
Брэкли Таун
23
Брейнтри Таун
24
Труро Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
16
5
2
45
20
25
53
23
15
5
3
40
21
19
50
23
14
3
6
34
27
7
45
23
11
6
6
39
34
5
39
23
10
7
6
47
34
13
37
23
10
5
8
42
28
14
35
23
10
3
10
27
32
-5
33
23
9
5
9
32
28
4
32
23
8
8
7
38
35
3
32
23
8
7
8
32
30
2
31
23
8
7
8
25
36
-11
31
23
6
10
7
27
30
-3
28
23
8
4
11
29
46
-17
28
23
7
4
12
36
41
-5
25
23
6
6
11
29
47
-18
24
23
6
5
12
25
37
-12
23
23
5
7
11
26
38
-12
22
23
5
5
13
37
57
-20
20
23
6
1
16
21
34
-13
19
23
4
5
14
22
37
-15
17
22
4
5
13
25
43
-18
17
23
3
5
15
21
46
-25
14
23
3
5
15
19
50
-31
14
23
3
4
16
16
43
-27
13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+