- 8 декабря 2021
- 16:47 Испания, Дания и Австрия – соперники России-U19 по элитному раунду Евро-2022 2
- 20 июля 2015
- 00:04 Слуцкий: «Должен быть сдержанный оптимизм относительно будущего игроков юношеской сборной» 26
- 19 июля 2015
- 23:52 Ловчев: «Эта юношеская сборная – открытие, у нас есть талантливые игроки» 33
- 23:26 Мутко: «Юношеская сборная выступила на ЧЕ достойно, за команду не стыдно» 13
- 22:54 Сборная России уступила сборной Испании в финале Евро U-19 354
- 20:18 Стали известны стартовые составы сборных России и Испании на финал Евро U-19 59