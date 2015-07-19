Ловчев: «Эта юношеская сборная – открытие, у нас есть талантливые игроки»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру юношеской сборной России среди игроков до 19 лет, которая стала серебряным призером чемпионата Европы, проиграв в финале сборной Испании со счетом 0:2.
«В финале испанцы оказались посильнее наших ребят. Физически они выглядели чуть лучше, плюс много держали мяч, чем заставляли игроков сборной России тратить больше сил на отбор. Еще подмечено: как правило, когда команды проводят на турнире два матча, вторая игра завершается не в пользу той, что победила в первой. Наши, в общем-то, не были сильнее и в той игре, когда победили Испанию 3:1. Просто удачно забили. К тому же в группе есть турнирные расклады, а здесь – нет.
В юношеских, молодежных турнирах, как этот чемпионат Европы, обязательно одна игра выпадает. Вот и у нас финал получился не лучшим. Но в этой команде я увидел сразу несколько ярких игроков. Это и Баринов, и Макаров, и Шейдаев, и Чернов, и Ходжаниязов. Я запомнил этих ребят и эту сборную. Они интересные. И эта сборная – открытие. Вот мы часто говорим, что нет талантливых игроков. Есть! Смотрел все матчи юношеской сборной и видел уверенную в себе команду. Увидел игру и характер. Мне было интересно. Но финал проиграли по делу», – сказал Ловчев.
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