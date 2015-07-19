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    • Ловчев: «Эта юношеская сборная – открытие, у нас есть талантливые игроки»

    Ловчев: «Эта юношеская сборная – открытие, у нас есть талантливые игроки»

    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал игру юношеской сборной России среди игроков до 19 лет, которая стала серебряным призером чемпионата Европы, проиграв в финале сборной Испании со счетом 0:2.

    «В финале испанцы оказались посильнее наших ребят. Физически они выглядели чуть лучше, плюс много держали мяч, чем заставляли игроков сборной России тратить больше сил на отбор. Еще подмечено: как правило, когда команды проводят на турнире два матча, вторая игра завершается не в пользу той, что победила в первой. Наши, в общем-то, не были сильнее и в той игре, когда победили Испанию 3:1. Просто удачно забили. К тому же в группе есть турнирные расклады, а здесь – нет.
    В юношеских, молодежных турнирах, как этот чемпионат Европы, обязательно одна игра выпадает. Вот и у нас финал получился не лучшим. Но в этой команде я увидел сразу несколько ярких игроков. Это и Баринов, и Макаров, и Шейдаев, и Чернов, и Ходжаниязов. Я запомнил этих ребят и эту сборную. Они интересные. И эта сборная – открытие. Вот мы часто говорим, что нет талантливых игроков. Есть! Смотрел все матчи юношеской сборной и видел уверенную в себе команду. Увидел игру и характер. Мне было интересно. Но финал проиграли по делу», – сказал Ловчев.
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    Источник: «Советский спорт»

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    19.07.2015 23:52
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    Комментарии (33)
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    Caniggia
    1437362570
    Всё правильно сказал старый. Не оскудела земля русская талантами, главное их не потерять и развить.
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    wingback
    1437365658
    Хорошо что нынешняя редакция не именует данных товарищей футбольными экспертами...
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    alessios1990
    1437366667
    Главное отличие игроков сборной России от тех же испанцев, что испанские таланты почти все играют в основах клубов Сегунды, а вот многим нашим ребятам не хватает банально игровой практики! Хорошо, что в этом сезоне в ФНЛ представлены Спартак-2 и Зенит-2, где играют большинство игроков молодежной сборной)
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    cska plus
    1437367687
    Жека прав!
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    Дед Мазая
    1437368285
    Вот такие эксперты и портят все. Не увидел ни одного таланта. Вспомните как играли Мостовой или Шалимов в 18 лет и как играют эти...(
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    RVRRRR
    1437368921
    Ну да... финал 0-2 по делу.А в остальном молодцы.
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    ФорвардЪ
    1437384418
    у нас про каждую юношескую сборную каждый год так говорят, только где эти все таланты?!
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    salaga
    1437398261
    И что? Снова продемонстрируют своё умение закапывать талант в землю, отхватив контракт под ожидание роста будущей звезды.
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    salaga
    1437398373
    Митрюшкин прыгал, как мартышкин, но обороной не руководил.
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    ologreds
    1694997586
    numo436103
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