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    • Слуцкий: «Должен быть сдержанный оптимизм относительно будущего игроков юношеской сборной»

    Слуцкий: «Должен быть сдержанный оптимизм относительно будущего игроков юношеской сборной»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру юношеской сборной России U-19, которая стала серебряным призером чемпионата Европы:

    «Надо похвалить нашу сборную. Тем более этот успех неслучаен, они выиграли и 17-летнюю категорию, играли достаточно неплохо в группе на чемпионате мира. Это одна из лучших сборных за последние годы, если не лучшая. Но говорить, что это суперзолотое поколение, которое завтра шеренгой войдет в основные команды команд РФПЛ, и делать сверхзавышенные ожидания я бы не стал. Наши ребята и тренеры – большие молодцы.
    Но видно, что во многом успех был достигнут за счет организации, морально-волевых. Должен быть сдержанный оптимизм. Кто думает, что все наши проблемы решены, потому что придут эти мальчишки, тех я бы предостерег от таких выводов. Дай бог, чтобы так произошло. Но были случаи, когда и более талантливые поколения не смогли переступить этот барьер из юношеского во взрослый футбол», – заявил Слуцкий на телеканале «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    20.07.2015 00:04
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    Комментарии (26)
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    alboro
    1437370140
    ок
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    Борисыч1
    1437370856
    Надо прибавлять в технике, тактической грамотности и в физике. Только это залог успешного выступления среди взрослых.
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    112910415
    1437371686
    сдержанный, сдержанный
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    sir_Alex
    1437372843
    Главное – не перехвалить
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    Smithy
    1437374510
    Да никто из них не станет суперзвездой, единственный кто вчера понравился это парень из локо с длинной фамилией который на замену вышел. Вот он может хотя бы в сборную попадёт, ну может ещё головин и митрюшкин. По ним видно, что они неплохо играют как команда, но индивидуально ничего не могут: ни техники, ни удара, пасы только назад (если что смотрел только финал).
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    Igrov
    1437375118
    не будете выпускать в основе взрослых команд и они не смогут себя проявить.
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    710volk
    1437385779
    если не сдулись после 17-и, выстояли сегодня, то надежда на будущее живет...
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    Viktor41
    1437389366
    Если тренеры будут их держать на скамье запасных, то действительно не переступить, не пере пригнуть не смогут.
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    salaga
    1437399298
    Это не сдержанный оптимизм, это - откровенный пофигизм.
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    ologreds
    1694997586
    numo436104
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