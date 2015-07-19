Мутко: «Юношеская сборная выступила на ЧЕ достойно, за команду не стыдно»

Министр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выступления сборной России U-19, ставшей серебряным призером юношеского Евро-2015.

«Ребят надо поздравить с блестящей игрой, наши ребята в финале играли с одним из грандов мирового футбола. Я от всей души поздравляю команду и Хомуху. Мы будем делать все, чтобы эти парни продолжали прогрессировать, чтобы этот уровень сохраняли.