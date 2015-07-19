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    • Мутко: «Юношеская сборная выступила на ЧЕ достойно, за команду не стыдно»

    Мутко: «Юношеская сборная выступила на ЧЕ достойно, за команду не стыдно»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги выступления сборной России U-19, ставшей серебряным призером юношеского Евро-2015.

    «Ребят надо поздравить с блестящей игрой, наши ребята в финале играли с одним из грандов мирового футбола. Я от всей души поздравляю команду и Хомуху. Мы будем делать все, чтобы эти парни продолжали прогрессировать, чтобы этот уровень сохраняли.
    Я считаю, выступили достойно на высочайшем уровне! Молодцы, за команду не стыдно – это финал чемпионата Европы!», – сказал Мутко.
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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 23:26
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kkomov
    1437338323
    за тебя, мутко, стыдно!
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    bamana
    1437339456
    голубой воришка
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    AlexanderP622
    1437341431
    Надо было выигрывать турнир причём здесь стыдно или не стыдно.
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    Tajfun
    1437342816
    Алмаз, еще не бриллиант.
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    XXMOHAXX
    1437345960
    За парней радостно... А вот за тебя стыдно...
    Ответить
    Николай51
    1437355320
    Молодцы пацаны!!!
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    cska plus
    1437368055
    Ребята безусловно молодцы, только заслуги Мутко в этом не вижу!
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    Mr_Tim
    1437368062
    Чего не скажеш о основной сборной!
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    710volk
    1437379676
    вице-чемпионы и не стыдно!!! а вот то что он министр спорта - СТЫДНО!!!
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    ologreds
    1694997586
    numo436099
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