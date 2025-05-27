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Бундеслига 2026/2027
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Эльверсберг
Новости
€ 44 млн
Эльверсберг - новости команды
Шпизен-Эльверсберг
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Урсафарм-Арена
Сайт:
http://www.sv07elversberg.de
Тренер:
Винсент Вагнер
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Таблица
Бундеслига. «Бавария» натужно победила дебютанта (2:1), у Кейна 1+1
13 сентября
«Эльверсберг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Эльверсберг» – «Бавария»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
12 сентября
«Боруссия М» – «Эльверсберг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Боруссия М» – «Эльферсберг»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Эльверсберг» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Эльверсберг» – «Байер»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
В следующем сезоне Бундеслиги сыграет клуб из города с населением 13 тысяч
17 мая
1
В Бундеслигу может выйти клуб из города с населением 13 тысяч человек
11 мая
Определился последний участник следующего розыгрыша Бундеслиги
2025.05.27 00:12
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
2025.05.19 14:29
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
2020.12.23 00:37
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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