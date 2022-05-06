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- 23:04 «Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом» 1
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- 21:21 Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом» 1
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