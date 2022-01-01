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Англия. Вторая лига
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Кроули Таун
Состав
€ 3 млн
Кроули Таун - состав команды
Кроули
Англия. Вторая лига
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
Сайт:
http://www.crawleytownfc.net
Тренер:
Скотт Линдси
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Дэвис Харви
Вра
23
€ 0.5 млн
1
Манноне Вито
Вра
38
€ 0.2 млн
34
Воллакотт Джо
Вра
30
€ 0.2 млн
31
Jackson Izquierdo
Вра
-
13
Nicholas Michalski
Вра
-
28
Флинт Джош
Защ
25
€ 0.35 млн
12
Ричардс Льюис
Защ
24
€ 0.15 млн
24
Одимайо Акин
Защ
26
€ 0.15 млн
3
Конрой Дион
Защ
30
€ 0.125 млн
2
Гордон Келлан
Защ
28
€ 0.1 млн
2
Мэлони Скотт
Защ
35
€ 0.025 млн
33
Omari Mrisho
Защ
-
35
Ty Ewens-Findlay
Защ
-
16
Johnny Russell
Защ
-
32
Ричардс Тэйлор
Пол
25
€ 0.2 млн
19
Перейра Дион
Пол
27
€ 0.175 млн
8
Уотсон Луи
Пол
25
€ 0.125 млн
10
Браун Рис
Пол
30
€ 0.075 млн
20
Феризай Джастин
Пол
21
€ 0.05 млн
17
Kyle Scott
Пол
-
42
Theo Vassell
Пол
-
20
Joy Mukena
Пол
-
49
Ronan Darcy
Пол
-
30
Louie Copley
Пол
-
6
Max Anderson
Пол
-
15
Ben Radcliffe
Пол
-
25
Klaudio Krasniqi
Пол
-
30
Kai Jennings
Пол
-
8
Gavan Holohan
Пол
-
28
Nathan Tinsdale
Пол
-
7
Эбиовей Малколм
Нап
23
€ 1 млн
9
Орси Данило
Нап
30
€ 0.175 млн
21
Лофт Райан
Нап
28
€ 0.125 млн
13
МакКирди Гарри
Нап
29
€ 0.075 млн
6
Priestley Farquharson
Нап
-
11
Oluwalopemiwa Aderoju
Нап
-
5
Charlie Barker
Нап
-
4
Geraldo Bajrami
Нап
-
10
Stephen Duke-McKenna
Нап
-
11
Jack Roles
Нап
-
22
Ade Adeyemo
Нап
-
7
Harry Forster
Нап
-
38
Tobi Ademeyo
Нап
-
Всего игроков: 43, из них вратарей: 5, защитников: 9, полузащитников: 16, нападающих: 13
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