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    Результаты сборной Цара по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа A
    6 тур
    		7 сентября, суббота 17:30 ЦАР 1:2 Эфиопия
    5 тур
    		15 июня, суббота 17:00 Ботсвана 3:2 ЦАР
    4 тур
    		8 июня, суббота 18:00 ЦАР 0:3 ЮАР
    3 тур
    		23 марта, суббота 22:15 ЮАР 2:0 ЦАР
    2 тур
    		10 июня, воскресенье 17:00 Эфиопия 2:0 ЦАР
    1 тур
    		2 июня, суббота 16:00 ЦАР 2:0 Ботсвана
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