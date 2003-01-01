Товарищеские матчи. Сборные. 2026 Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2024 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. 2015/2016 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013