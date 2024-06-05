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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЦАР - Чад
ЦАР - Чад: обзор матча 05 июня 2024
ЦАР
05.06.2024, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 3 тур
1 : 0
Завершен
Чад
29'
G. Vénuste Baboula
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦАР - Чад
Замена
T. Godame
️️️️
Y. Malipangou
74'
Замена
K. Namnganda
️️️️
G. Vénuste Baboula
60'
Замена
P. Guinari
️️️️
А. Юга
46'
ГОЛ! 1:0!
G. Vénuste Baboula
Пас отдал
Y. Malipangou
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦАР
16
Dominique Youfeigane
ВР
5
Sadock Ndobe
ЦЗ
6
Амос Юга
ЦП
0
Исаак Соле
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Brad Pirioua
ЦП
14
Severin Tatolna
ЦФ
11
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
9
Луи Мафута
ЦФ
18
Yawanendji Malipangou
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Чад
16
Gadin Allambatnan
ВР
8
Charles Tchouplaou
ЦЗ
22
Acyl Mbogo
ЦЗ
8
Ahmat Abdaraman
ЦП
6
Eric Mbangossoum
ЦП
9
Amine Hiver
ЦФ
10
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
ЦАР
1
Жоффри Лембе
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
21
Peter Guinari
ЦЗ
7
Trésor Toropité
ЦП
91
Karl Namnganda
ЦФ
17
Tieri Godame
ЦФ
Чад
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
5
Frederic Djoeta
ЦП
20
Bakhit Djibrine
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
1-4-4
16
5
6
Юга
19
Кондогбиа
8
0
Соле
14
18
9
Мафута
11
2-2-2
16
8
22
8
6
10
Муандилмаджи
9
6
Юга
21
21
6
Юга
11
91
91
11
18
17
17
18
Остались в запасе
ЦАР
Чад
1
Жоффри Лембе
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
7
Trésor Toropité
ЦП
Главный тренер
Ригобер Сонг
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
5
Frederic Djoeta
ЦП
20
Bakhit Djibrine
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Остались в запасе
1
Жоффри Лембе
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
7
Trésor Toropité
ЦП
Остались в запасе
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
5
Frederic Djoeta
ЦП
20
Bakhit Djibrine
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Кевин Никайс
Статистика матча ЦАР - Чад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Чад
Товарищеские матчи. Сборные
Чад
2 : 2
17.11.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Чад
0 : 2
08.10.2025
Мали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мадагаскар
3 : 1
08.09.2025
Чад
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Чад
1 : 1
04.09.2025
Гана
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal d'Oujda, Oujda
Посещаемость:
1300
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ЦАР
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