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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Броммапойкарна
Состав
€ 6 млн
Броммапойкарна - состав команды
Бромма
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Гримста
Сайт:
http://bpfotboll.se/
Тренер:
Улоф Мельберг
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
6
Занден Оливер
Защ
25
€ 0.7 млн
27
Барслунд Каре
Защ
22
€ 0.4 млн
3
Ховланд Эвен
Защ
37
€ 0.1 млн
13
Emir El-Kathemi
Защ
-
2
Hlynur Freyr Karlsson
Защ
-
4
Eric Björkander
Защ
-
2
Вагич Павле
Пол
26
€ 2.5 млн
20
Одефальк Вильмер
Пол
21
€ 0.7 млн
10
Берг Оливер
Пол
33
€ 0.35 млн
20
Веткал Мартин
Пол
22
€ 0.275 млн
5
Мартинссон Нгуали Серж-Жуниор
Пол
34
€ 0.175 млн
19
Daleho Irandust
Пол
-
30
Lukas Björklund
Пол
-
28
Isak Ssewankambo
Пол
-
24
Mohamed Wael Derbali
Пол
-
21
Тимосси-Андерссон Алекс
Нап
25
€ 0.6 млн
9
Хансен Мадс
Нап
24
€ 0.5 млн
39
Nabil Bahoui
Нап
-
29
Evans Botchway
Нап
-
7
Obilor Denzel Okeke
Нап
-
17
Anton Kurochkin
Нап
-
21
Simon Strand
Нап
-
25
Davor Blažević
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 0, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 8
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