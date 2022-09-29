- 29 сентября 2022
- 08:30 Бельгиец Денайе перешел в «Аль-Ахли». Зимой с ним договаривался «Спартак»
- 20 апреля 2018
- 11:04 Сергей Ребров уволен из «Аль-Ахли» за второе место в чемпионате 6
- 8 июля 2017
- 22:41 Сарсания: «Мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по переходу Маурисио» 3
- 21 июня 2017
- 11:52 Ребров не торопится говорить о назначении в «Аль-Ахли»
- 5 января 2017
- 19:07 Агент Боли заявил, что ЦСКА не вступал в переговоры по игроку 2
- 31 августа 2016
- 13:48 «Фенербахче» арендовал Сова
- 21 июля 2016
- 15:45 Сов ведет переговоры с «Кристал Пэлас» 1
- 8 апреля 2016
- 10:25 Бригада Еськова обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии 5
- 29 декабря 2015
- 15:08 Таарабт близок к переходу в «Аль-Ахли» 2
- 21 ноября 2015
- 18:06 «Гуанчжоу Эвергранд» стал победителем азиатской Лиги чемпионов
- 7 августа 2015
- 19:43 Балотелли отказался от предложения «Аль-Ахли» 3