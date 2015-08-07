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    Балотелли отказался от предложения «Аль-Ахли»

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли отказался переходить в дубайский «Аль-Ахли».

    «Мы думали о Балотелли и даже разговаривали с его агентом Мино Райолой. Но Балотелли отклонил наше предложение, потому что хочет выступать за другой клуб», – рассказал тренер «Аль-Ахли» Космин Оларою.

    Кроме того, футболистом интересуется ряд итальянских клубов, среди которых «Сампдория» «Фиорентина» и «Болонья». Президент «Сампдории» утверждал, что «Ливерпуль» хочет за форварда семь миллионов фунтов.

    Балотелли занял третье место в списке худших завершителей атаки английской Премьер-лиги сезона 2014/15. Его процент реализации составилвсего 2,78%. В прошлом сезоне Марио провел 16 матчей в АПЛ и забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 19:43
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    Комментарии (4)
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    Gerard87
    1438972579
    да пошел ты на х..
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    Baisangur95reg
    1438987016
    Негр достал уже !Вали с Европы! P.S не расист !
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    Baisangur95reg
    1438987076
    Ленивый очень !А если б старался ,вышел бы не плохим футболистом !
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    ologreds
    1694997453
    numo438162
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