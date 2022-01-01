Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
39
26
7
6
67
30
37
85
40
18
15
7
56
33
23
69
40
17
12
11
57
41
16
63
39
18
9
12
51
38
13
63
40
15
15
10
47
37
10
60
40
17
8
15
58
46
12
59
40
12
17
11
46
45
1
53
40
12
14
14
35
53
-18
50
40
12
9
19
55
62
-7
45
40
11
7
22
46
63
-17
40
40
10
9
21
34
60
-26
39
40
5
10
25
25
69
-44
25
Команда
3
6
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
5
1
40
14
26
44
20
11
6
3
30
14
16
39
20
11
5
4
34
20
14
38
20
10
5
5
32
22
10
35
20
10
5
5
25
15
10
35
20
9
5
6
26
20
6
32
20
9
5
6
34
26
8
32
20
7
6
7
25
23
2
27
20
5
9
6
16
18
-2
24
20
6
2
12
23
34
-11
20
20
4
7
9
17
25
-8
19
20
3
6
11
11
33
-22
15
Команда
4
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
13
2
5
27
16
11
41
20
7
9
4
26
19
7
30
20
7
7
6
25
19
6
28
20
6
10
4
21
17
4
28
19
8
4
7
26
23
3
28
20
7
5
8
19
35
-16
26
20
5
11
4
21
22
-1
26
20
6
3
11
24
26
-2
21
20
6
2
12
17
35
-18
20
20
5
5
10
23
29
-6
20
20
3
4
13
21
36
-15
13
20
2
4
14
14
36
-22
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире