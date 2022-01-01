Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
5
6
8
9
10
13
15
16
18
20
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
46
31
9
6
97
38
59
102
46
30
8
8
95
41
54
98
46
22
17
7
69
42
27
83
46
21
11
14
69
44
25
74
46
19
16
11
63
48
15
73
46
19
13
14
50
46
4
70
46
17
16
13
58
48
10
67
46
19
10
17
75
68
7
67
46
17
13
16
69
62
7
64
46
17
13
16
65
72
-7
64
46
14
18
14
59
62
-3
60
46
15
15
16
59
64
-5
60
46
14
17
15
58
62
-4
59
46
16
10
20
61
67
-6
58
46
13
19
14
52
59
-7
58
46
14
15
17
69
83
-14
57
46
15
11
20
51
58
-7
56
46
15
11
20
51
60
-9
56
46
15
10
21
54
67
-13
55
46
13
14
19
56
76
-20
53
46
12
16
18
61
62
-1
52
46
14
10
22
57
75
-18
52
46
11
7
28
50
85
-35
40
46
3
13
30
38
97
-59
22
Команда
1
4
5
6
7
8
10
11
12
16
17
20
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
18
5
0
58
15
43
59
23
16
4
3
57
20
37
52
23
15
7
1
38
17
21
52
23
13
4
6
43
21
22
43
23
11
6
6
34
23
11
39
23
10
8
5
40
28
12
38
23
10
8
5
27
22
5
38
23
11
4
8
36
31
5
37
23
10
6
7
32
24
8
36
23
9
9
5
42
35
7
36
23
9
9
5
35
28
7
36
23
9
8
6
34
21
13
35
23
8
11
4
29
23
6
35
23
10
5
8
21
18
3
35
23
9
6
8
44
35
9
33
23
9
6
8
31
34
-3
33
23
9
5
9
22
24
-2
32
23
7
8
8
28
30
-2
29
23
8
5
10
34
40
-6
29
23
7
7
9
25
27
-2
28
23
7
7
9
28
31
-3
28
23
8
4
11
35
39
-4
28
23
7
7
9
32
36
-4
28
23
3
7
13
18
41
-23
16
Команда
2
3
4
6
9
11
12
14
17
19
20
21
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
14
4
5
38
21
17
46
23
13
4
6
39
23
16
43
23
10
8
5
28
22
6
38
23
8
10
5
29
25
4
34
23
7
10
6
31
25
6
31
23
8
7
8
26
23
3
31
23
7
10
6
26
24
2
31
23
8
7
8
31
34
-3
31
23
8
6
9
39
37
2
30
23
8
5
10
27
27
0
29
23
8
5
10
35
41
-6
29
23
8
4
11
26
33
-7
28
23
8
3
12
26
36
-10
27
23
7
5
11
25
44
-19
26
23
6
7
10
30
39
-9
25
23
7
3
13
25
39
-14
24
23
5
8
10
23
34
-11
23
23
5
6
12
30
40
-10
21
23
5
6
12
27
48
-21
21
23
3
11
9
25
37
-12
20
23
4
8
11
25
42
-17
20
23
3
10
10
17
27
-10
19
23
3
3
17
15
46
-31
12
23
0
6
17
20
56
-36
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире