Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7,80 млн

Шарджа - турнирная таблица

Шарджа
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Шарджа
Сайт:
http://sharjahclub.ae/en/
Тренер:
Милош Милоевич
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Джазира
2
Шабаб Аль-Ахли
3
Аль-Васл
4
Аль-Айн
5
Аль-Вахда
6
Шарджа
7
Аджман Клуб
8
Аль-Наср
9
Юнайтед ФК
10
Аль-Зафра
11
Аль-Иттихад
12
Хаур-Факкан
13
Хатта Клуб
14
Банияс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
4
9
14
6
4
1
1
12
5
7
13
6
4
1
1
17
6
11
13
6
4
1
1
12
7
5
13
6
4
0
2
9
7
2
12
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
0
3
12
15
-3
9
6
2
2
2
8
7
1
8
6
2
1
3
13
18
-5
7
6
2
0
4
8
10
-2
6
6
1
2
3
8
15
-7
5
6
1
1
4
7
15
-8
4
6
1
0
5
5
13
-8
3
6
0
1
5
5
12
-7
1
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Наср
3
Шабаб Аль-Ахли
4
Аль-Вахда
5
Аль-Васл
6
Аль-Джазира
7
Хаур-Факкан
8
Юнайтед ФК
9
Аджман Клуб
10
Аль-Зафра
11
Шарджа
12
Аль-Иттихад
13
Банияс
14
Хатта Клуб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
4
2
1
1
6
4
2
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
10
4
6
6
2
1
1
0
4
1
3
4
4
1
1
2
5
8
-3
4
2
1
1
0
5
2
3
4
3
1
0
2
7
9
-2
3
3
1
0
2
6
5
1
3
2
1
0
1
4
5
-1
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
4
0
0
4
4
10
-6
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Команда
1
Аль-Джазира
2
Шарджа
3
Шабаб Аль-Ахли
4
Аль-Васл
5
Аджман Клуб
6
Аль-Вахда
7
Аль-Айн
8
Аль-Иттихад
9
Аль-Зафра
10
Хатта Клуб
11
Юнайтед ФК
12
Аль-Наср
13
Банияс
14
Хаур-Факкан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
9
3
6
10
4
3
0
1
9
3
6
9
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
6
8
-2
4
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
4
1
0
3
8
16
-8
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
1
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
1
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
5
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
14
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
9
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+