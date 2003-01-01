Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
4
9
14
6
4
1
1
12
5
7
13
6
4
1
1
17
6
11
13
6
4
1
1
12
7
5
13
6
4
0
2
9
7
2
12
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
0
3
12
15
-3
9
6
2
2
2
8
7
1
8
6
2
1
3
13
18
-5
7
6
2
0
4
8
10
-2
6
6
1
2
3
8
15
-7
5
6
1
1
4
7
15
-8
4
6
1
0
5
5
13
-8
3
6
0
1
5
5
12
-7
1
Команда
1
2
5
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
4
2
1
1
6
4
2
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
10
4
6
6
2
1
1
0
4
1
3
4
4
1
1
2
5
8
-3
4
2
1
1
0
5
2
3
4
3
1
0
2
7
9
-2
3
3
1
0
2
6
5
1
3
2
1
0
1
4
5
-1
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
4
0
0
4
4
10
-6
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Команда
2
4
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
9
3
6
10
4
3
0
1
9
3
6
9
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
6
8
-2
4
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
4
1
0
3
8
16
-8
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире