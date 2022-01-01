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ОАЭ. Про Лига
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Шарджа
Состав
€ 7,80 млн
Шарджа - состав команды
Шарджа
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Шарджа
Сайт:
http://sharjahclub.ae/en/
Тренер:
Милош Милоевич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
17
Mayed Mohsin
Вра
-
40
Adel Al Hosani
Вра
-
26
Darwish bin Habib
Вра
-
1
Khaled Tawhid
Вра
-
19
Эбрахейм Халед
Защ
29
€ 1.5 млн
33
Прийович Владимир
Защ
24
€ 0.6 млн
3
Al Hassan Saleh
Защ
-
25
Rafael Pereira
Защ
-
11
Luan Pereira
Защ
-
22
Marcus Meloni
Защ
-
18
Abdullah Ghanim
Защ
-
4
Shahin Abdulrahman
Защ
-
77
Коронадо Игор
Пол
34
€ 1.5 млн
24
Рашид Маджид
Пол
26
€ 0.9 млн
60
Arshia Sarshogh
Пол
-
30
Ousmane Camara
Пол
-
88
Majed Hassan
Пол
-
12
Leandrinho
Пол
-
8
Gerónimo Poblete
Пол
-
7
Манай Рей
Нап
29
€ 1.8 млн
15
Сухаил Ариб
Нап
23
€ 1.5 млн
7
Caio
Нап
-
94
Nicolas Clemente
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 4
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