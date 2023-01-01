Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
25
8
3
70
22
48
83
36
21
9
6
59
29
30
72
36
19
8
9
58
27
31
65
36
15
14
7
44
30
14
59
36
15
13
8
54
41
13
58
36
16
8
12
43
43
0
56
36
15
6
15
45
52
-7
51
36
14
7
15
41
43
-2
49
37
14
7
16
49
52
-3
49
37
13
8
16
43
49
-6
47
37
12
11
14
45
47
-2
47
37
14
3
20
42
56
-14
45
37
10
8
19
37
48
-11
38
37
10
6
21
34
63
-29
36
37
8
9
20
20
45
-25
33
37
4
9
24
27
64
-37
21
Команда
3
5
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
4
0
36
6
30
46
18
11
4
3
31
17
14
37
18
10
6
2
30
18
12
36
18
10
5
3
33
14
19
35
19
10
3
6
29
24
5
33
18
10
2
6
25
20
5
32
18
7
10
1
24
11
13
31
18
8
5
5
22
25
-3
29
19
8
4
7
24
22
2
28
18
7
4
7
21
26
-5
25
19
7
3
9
25
30
-5
24
18
7
2
9
19
24
-5
23
19
7
2
10
23
25
-2
23
18
5
4
9
11
19
-8
19
18
3
5
10
13
25
-12
14
18
3
4
11
14
25
-11
13
Команда
5
6
9
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
4
3
34
16
18
37
18
10
5
3
28
12
16
35
18
9
3
6
25
13
12
30
18
8
4
6
20
19
1
28
18
8
3
7
21
18
3
27
18
7
5
6
22
19
3
26
19
7
4
8
23
23
0
25
18
5
8
5
20
17
3
23
18
5
7
6
24
23
1
22
18
7
1
10
19
31
-12
22
18
5
4
9
19
27
-8
19
18
5
4
9
20
32
-12
19
18
4
4
10
20
28
-8
16
19
3
5
11
9
26
-17
14
19
3
2
14
13
37
-24
11
19
1
4
14
14
39
-25
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире