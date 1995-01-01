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    Крумовград - таблица

    Город Крумовград
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Стадион Никола Штерев
    Тренер Неманья Милянович
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