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    Рубин Я - таблица

    Город Ялта
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 1
    Стадион Авангард
    Тренер Алексей Грачев
    Турниры:
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кубань Холдинг 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Севастополь 1 1 0 0 3:1 +2 3
    3. Рубин Я 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Биолог-Новокубанск 1 0 1 0 1:1 0 1
    5. СКА 1 0 0 1 1:3 -2 0
    6. Дружба 1 0 0 1 0:3 -3 0
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кубань Холдинг 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Севастополь 1 1 0 0 3:1 +2 3
    3. Биолог-Новокубанск 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Рубин Я 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. СКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Дружба 0 0 0 0 0:0 0 0
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рубин Я 1 0 1 0 1:1 0 1
    2. Кубань Холдинг 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Севастополь 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Биолог-Новокубанск 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. СКА 1 0 0 1 1:3 -2 0
    6. Дружба 1 0 0 1 0:3 -3 0
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