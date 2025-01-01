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Ялта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Стадион:
Авангард
Тренер:
Сергей Бойко
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
87
Егоров Александр
Защ
24
-
Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 0
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