Орбит Колледж - результаты матчей

Рустенбург
ЮАР. Премьершип
Стадион:
Олимпия Парк
Тренер:
Погисо Махойе
Результаты Расписание Таблица
03.12 | 20:30
Орбит Колледж
0 : 3
Дурбан Сити
26.11 | 20:30
Орбит Колледж
1 : 2
Стелленбос
04.11 | 20:30
Кайзер Чифс
4 : 1
Орбит Колледж
01.11 | 16:30
Орбит Колледж
3 : 1
Магеси
17.10 | 20:30
Ричардс-Бэй
1 : 2
Орбит Колледж
27.09 | 16:00
Ламонтвиль Голден Эрроуз
3 : 0
Орбит Колледж
24.09 | 20:30
Орбит Колледж
1 : 0
Полокване Сити
20.09 | 21:00
Орбит Колледж
1 : 1
Марумо Галлантс
16.09 | 20:30
Чиппа Юнайтед
2 : 1
Орбит Колледж
30.08 | 21:00
Орбит Колледж
1 : 3
ТС Гэлакси
26.08 | 20:30
Орландо Пайретс
1 : 0
Орбит Колледж
19.08 | 20:30
Орбит Колледж
0 : 3
Сехухуне
12.08 | 20:30
Орбит Колледж
1 : 0
Сивелеле
09.08 | 16:00
АмаЗулу
1 : 0
Орбит Колледж
