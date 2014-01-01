Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
17
1
4
67
24
43
52
22
13
6
3
43
25
18
45
22
13
3
6
42
21
21
42
22
11
6
5
34
20
14
39
22
10
3
9
40
39
1
33
22
8
6
8
37
34
3
30
22
7
8
7
25
38
-13
29
22
6
7
9
31
32
-1
25
22
5
6
11
33
43
-10
21
22
6
3
13
20
43
-23
21
22
4
4
14
21
46
-25
16
22
3
5
14
22
50
-28
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
27
9
18
-1
10
5
2
3
18
14
4
-3
10
3
2
5
12
23
-11
-6
10
2
2
6
16
26
-10
-7
10
4
2
4
21
15
6
-9
10
2
3
5
13
20
-7
-12
Группа B
1
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
3
2
13
10
3
18
10
5
2
3
16
11
5
17
10
4
5
1
13
11
2
17
10
3
4
3
13
12
1
13
10
3
3
4
5
8
-3
12
10
0
3
7
6
14
-8
3
Команда
2
3
4
5
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
0
2
39
14
25
27
11
8
2
1
24
9
15
26
11
8
1
2
21
9
12
25
11
7
0
4
24
10
14
21
11
4
4
3
13
16
-3
16
11
3
4
4
17
16
1
13
11
3
3
5
9
16
-7
12
11
2
5
4
16
20
-4
11
11
3
2
6
12
21
-9
11
11
3
2
6
12
23
-11
11
11
2
3
6
15
24
-9
9
11
1
3
7
12
23
-11
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
1
2
11
10
1
-8
5
3
0
2
11
8
3
-11
5
4
1
0
12
2
10
-13
5
1
0
4
5
17
-12
-14
5
1
3
1
8
10
-2
-15
5
2
1
2
8
5
3
-16
Группа 2
1
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
9
4
5
11
5
3
2
0
6
2
4
11
5
3
2
0
8
5
3
11
5
3
1
1
8
4
4
10
5
1
1
3
3
6
-3
4
5
0
2
3
4
7
-3
2
Команда
3
4
5
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
28
10
18
25
11
8
0
3
25
15
10
24
11
6
3
2
18
11
7
21
11
5
4
2
19
16
3
19
11
5
2
4
20
18
2
17
11
4
3
4
21
20
1
15
11
4
2
5
15
12
3
14
11
3
5
3
13
11
2
14
11
3
4
4
12
22
-10
13
11
3
0
8
11
27
-16
9
11
1
2
8
9
23
-14
5
11
0
3
8
10
29
-19
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
7
6
1
-9
5
2
2
1
7
6
1
-12
5
4
0
1
15
7
8
-14
5
0
1
4
5
16
-11
-14
5
2
1
2
13
10
3
-16
5
1
0
4
5
10
-5
-18
Группа 2
2
3
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
2
2
0
8
5
2
1
2
7
8
-1
7
5
2
0
3
7
7
0
6
5
1
3
1
5
6
-1
6
5
0
3
2
5
8
-3
3
5
0
1
4
2
7
-5
1
❗Зальцбург: -26
❗Рапид: -23
❗ЛАСК: -21
❗Штурм: -20
❗Вольфсберг: -17
❗Тироль: -15
❗Хартберг: -15
❗Аустрия: -13
❗Санкт-Пельтен: -11
❗Альтах: -11
❗Рид: -8
❗Адмира Ваккер: -7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире