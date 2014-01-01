Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Санкт-Пельтен - турнирная таблица

Санкт-Пельтен
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Зальцбург
2
Рапид
3
ЛАСК
4
Штурм
5
Вольфсберг
6
Тироль
7
Хартберг
8
Аустрия
9
Санкт-Пельтен
10
Альтах
11
Рид
12
Адмира Ваккер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
17
1
4
67
24
43
52
22
13
6
3
43
25
18
45
22
13
3
6
42
21
21
42
22
11
6
5
34
20
14
39
22
10
3
9
40
39
1
33
22
8
6
8
37
34
3
30
22
7
8
7
25
38
-13
29
22
6
7
9
31
32
-1
25
22
5
6
11
33
43
-10
21
22
6
3
13
20
43
-23
21
22
4
4
14
21
46
-25
16
22
3
5
14
22
50
-28
14
Группа A
1
Зальцбург
2
Штурм
3
Вольфсберг
4
Тироль
5
Рапид
6
ЛАСК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
27
9
18
-1
10
5
2
3
18
14
4
-3
10
3
2
5
12
23
-11
-6
10
2
2
6
16
26
-10
-7
10
4
2
4
21
15
6
-9
10
2
3
5
13
20
-7
-12
Группа B
1
Хартберг
2
Аустрия
3
Рид
4
Альтах
5
Адмира Ваккер
6
Санкт-Пельтен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
3
2
13
10
3
18
10
5
2
3
16
11
5
17
10
4
5
1
13
11
2
17
10
3
4
3
13
12
1
13
10
3
3
4
5
8
-3
12
10
0
3
7
6
14
-8
3
Команда
1
Зальцбург
2
Рапид
3
Штурм
4
ЛАСК
5
Хартберг
6
Тироль
7
Альтах
8
Аустрия
9
Адмира Ваккер
10
Рид
11
Вольфсберг
12
Санкт-Пельтен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
0
2
39
14
25
27
11
8
2
1
24
9
15
26
11
8
1
2
21
9
12
25
11
7
0
4
24
10
14
21
11
4
4
3
13
16
-3
16
11
3
4
4
17
16
1
13
11
3
3
5
9
16
-7
12
11
2
5
4
16
20
-4
11
11
3
2
6
12
21
-9
11
11
3
2
6
12
23
-11
11
11
2
3
6
15
24
-9
9
11
1
3
7
12
23
-11
6
Группа 1
1
Тироль
2
Штурм
3
Зальцбург
4
Вольфсберг
5
ЛАСК
6
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
1
2
11
10
1
-8
5
3
0
2
11
8
3
-11
5
4
1
0
12
2
10
-13
5
1
0
4
5
17
-12
-14
5
1
3
1
8
10
-2
-15
5
2
1
2
8
5
3
-16
Группа 2
1
Аустрия
2
Хартберг
3
Рид
4
Альтах
5
Адмира Ваккер
6
Санкт-Пельтен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
9
4
5
11
5
3
2
0
6
2
4
11
5
3
2
0
8
5
3
11
5
3
1
1
8
4
4
10
5
1
1
3
3
6
-3
4
5
0
2
3
4
7
-3
2
Команда
1
Зальцбург
2
Вольфсберг
3
ЛАСК
4
Рапид
5
Тироль
6
Санкт-Пельтен
7
Аустрия
8
Штурм
9
Хартберг
10
Альтах
11
Рид
12
Адмира Ваккер
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
28
10
18
25
11
8
0
3
25
15
10
24
11
6
3
2
18
11
7
21
11
5
4
2
19
16
3
19
11
5
2
4
20
18
2
17
11
4
3
4
21
20
1
15
11
4
2
5
15
12
3
14
11
3
5
3
13
11
2
14
11
3
4
4
12
22
-10
13
11
3
0
8
11
27
-16
9
11
1
2
8
9
23
-14
5
11
0
3
8
10
29
-19
3
Группа 1
1
Вольфсберг
2
Штурм
3
Зальцбург
4
Тироль
5
Рапид
6
ЛАСК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
7
6
1
-9
5
2
2
1
7
6
1
-12
5
4
0
1
15
7
8
-14
5
0
1
4
5
16
-11
-14
5
2
1
2
13
10
3
-16
5
1
0
4
5
10
-5
-18
Группа 2
1
Адмира Ваккер
2
Хартберг
3
Аустрия
4
Рид
5
Альтах
6
Санкт-Пельтен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
2
2
0
8
5
2
1
2
7
8
-1
7
5
2
0
3
7
7
0
6
5
1
3
1
5
6
-1
6
5
0
3
2
5
8
-3
3
5
0
1
4
2
7
-5
1

❗Зальцбург: -26

❗Рапид: -23

❗ЛАСК: -21

❗Штурм: -20

❗Вольфсберг: -17

❗Тироль: -15

❗Хартберг: -15

❗Аустрия: -13

❗Санкт-Пельтен: -11

❗Альтах: -11

❗Рид: -8

❗Адмира Ваккер: -7

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
1
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
3
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
3
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+