Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аль-Ахли
|2
|2
|0
|0
|6:2
|4
|6
|2.
|Замалек
|2
|2
|0
|0
|5:2
|3
|6
|3.
|Аль-Иттихад
|2
|2
|0
|0
|2:0
|2
|6
|4.
|Аль-Масри
|2
|1
|1
|0
|2:0
|2
|4
|5.
|Пирамидс
|2
|1
|1
|0
|3:2
|1
|4
|6.
|Смуха
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|7.
|Тала Аль-Гаиш
|2
|1
|0
|1
|3:4
|-1
|3
|8.
|Керамика Клеопатра
|2
|1
|0
|1
|3:5
|-2
|3
|9.
|Петроджет
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|10.
|Модерн Спорт
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|11.
|Эль-Гуна
|2
|0
|2
|0
|0:0
|0
|2
|12.
|Национальный банк Египта
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|13.
|Газль Эль-Махалла
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|14.
|Исмаили
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|15.
|Фарко
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|16.
|ЕНППИ
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|17.
|ЗЕД
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|18.
|Харас Эль-Ходуд
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аль-Ахли
|1
|1
|0
|0
|5:2
|3
|3
|2.
|Керамика Клеопатра
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|3.
|Аль-Иттихад
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|4.
|Замалек
|1
|1
|0
|0
|3:2
|1
|3
|5.
|Исмаили
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|6.
|Национальный банк Египта
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|7.
|Эль-Гуна
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|8.
|Модерн Спорт
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|9.
|Петроджет
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Пирамидс
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Аль-Масри
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|12.
|Газль Эль-Махалла
|1
|0
|0
|1
|2:3
|-1
|0
|13.
|Фарко
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|14.
|ЕНППИ
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|15.
|ЗЕД
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Тала Аль-Гаиш
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|17.
|Смуха
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|18.
|Харас Эль-Ходуд
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аль-Масри
|1
|1
|0
|0
|2:0
|2
|3
|2.
|Смуха
|1
|1
|0
|0
|3:1
|2
|3
|3.
|Замалек
|1
|1
|0
|0
|2:0
|2
|3
|4.
|Аль-Ахли
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|5.
|Аль-Иттихад
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|6.
|Пирамидс
|1
|1
|0
|0
|2:1
|1
|3
|7.
|Тала Аль-Гаиш
|1
|1
|0
|0
|3:2
|1
|3
|8.
|Газль Эль-Махалла
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|9.
|ЗЕД
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|10.
|ЕНППИ
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|11.
|Фарко
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|12.
|Модерн Спорт
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Эль-Гуна
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|14.
|Петроджет
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|15.
|Национальный банк Египта
|1
|0
|0
|1
|2:3
|-1
|0
|16.
|Исмаили
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Харас Эль-Ходуд
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|18.
|Керамика Клеопатра
|1
|0
|0
|1
|2:5
|-3
|0