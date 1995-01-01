Турниры:
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия (мол.)
|3
|2
|1
|0
|7:3
|+4
|7
|2.
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|3.
|Германия (мол.)
|3
|1
|1
|1
|6:7
|-1
|4
|4.
|Саудовская Аравия (мол.)
|3
|0
|0
|3
|4:8
|-4
|0
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия (мол.)
|2
|1
|1
|0
|4:2
|+2
|4
|2.
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|3.
|Германия (мол.)
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Саудовская Аравия (мол.)
|2
|0
|0
|2
|3:6
|-3
|0
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия (мол.)
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|2.
|Германия (мол.)
|2
|1
|0
|1
|5:6
|-1
|3
|3.
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|2
|0
|2
|0
|1:1
|0
|2
|4.
|Саудовская Аравия (мол.)
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0