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14:14
«Реал» нацелился на полузащитника «Ливерпуля»
14:02
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⚡️ «Спартак» объявил об уходе Джикии из клуба
4
13:49
Символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal
13:26
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Салфетку с первым контрактом Месси в «Барселоне» продали на аукционе за 88 миллионов рублей
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Все новости
13:39
Аленичев высказался о критике Мостового в адрес тренеров, не игравших в футбол
13:13
В РПЛ может измениться структура выплаты призовых
2
12:57
Подробности поиска нового вратаря для «Зенита»
1
12:49
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Крылья Советов»: 18 мая
3
12:47
Аллегри – 3-й тренер за 50 лет, уволенный из «Ювентуса» до завершения сезона
12:38
Видео
Тороп обратился к болельщикам ЦСКА после операции
7
12:24
«Барселона» может переманить тренера из саудовского клуба
12:12
Венгерский журналист сравнил Станковича и Черчесова
13
11:58
Фонсека дал ответ на предложение «Милана»
11:48
Фото
ЦСКА показал Торопа после операции
5
11:36
11 футболистов «Баварии» не сыграют с «Хоффенхаймом»
1
11:25
Оффтоп
Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии
21
11:11
Иско пропустит Евро-2024 – известна причина
11:00
Модрич отклонил два крупных предложения
10:50
В «Зените» определились с будущим Михаила Кержакова
5
10:40
Почеттино ожидал увольнения из «Челси» в феврале
10:30
В Красноярске завели уголовное дело после драки футболистов «Енисея»
10:20
У «Баварии» остался один кандидат на пост главного тренера
10:10
Защитник «Зенита» – о новом тренере «Спартака»: «Станкович всегда помогал мне»
1
10:00
Выход Промеса из тюрьмы, зарплата Станковича в «Спартаке», «Юве» уволил Аллегри и другие новости
09:50
В Испании сообщили, во сколько «Барселоне» обойдется увольнение Хави
09:35
«Спартак», ЦСКА и «Динамо» интересуются защитником «Сочи»
5
09:23
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
09:09
Тошич назвал лучшего футболиста в истории ЦСКА
7
08:55
Роналду установил рекорд в Саудовской Аравии
08:44
Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с популярным сериалом
4
08:32
Фото
«Монако» выкупил защитника из АПЛ
08:16
Шишкин высказался о назначении Станковича в «Спартак»
10
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теста для вас
1
Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
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Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
3
Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
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Ирак (мол)
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Сборная Ирака по футболу - Таблица
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Радхи Шенаишил
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