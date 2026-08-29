Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Самсунспор» – «Фенербахче»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:38
Самсунспор - Фенербахче
30 авг. 2026, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Фенербахче» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 3-го тура турецкой Высшей лиги между «Самсунспором» и стамбульским «Фенербахче» пройдет 30 августа в Самсуне на стадионе «Самсун 19 мая». Хозяева набрали четыре очка в двух стартовых турах и идут в группе лидеров, а гости имеют три очка и располагаются следом. При этом «Фенербахче» не проигрывает «Самсунспору» в восьми последних очных встречах, а в истории личных встреч имеет подавляющее преимущество. Сможет ли «Самсунспор» прервать эту серию на своем поле или «Фенербахче» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Самсунспор» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а в стартовых турах уже отличились пять раз (победа над «Ризеспором» 2:0 и ничья 3:3 с «Гезтепе»). Однако оборона «Самсунспора» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, что дает гостям шанс на гол. В очных встречах с «Фенербахче» у хозяев серьезные проблемы: всего 14 побед против 40 у гостей при 21 ничьей, а последние восемь матчей остались без побед для «Самсунспора». Домашнее поле и поддержка трибун могут помочь, но историческое доминирование соперника давит на психологию.

«Фенербахче» стартовал с победы над «Коньяспором» (4:2) и поражения от «Генчлербирлиги» (1:2), но при этом команда стабильна в целом – не проигрывает в тринадцати из пятнадцати последних матчей. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четырнадцать матчей подряд. Оборона «Фенербахче» пропускает в среднем 1,2 гола, но в четырeх последних матчах неизменно получает гол. Однако именно в очных встречах с «Самсунспором» «Фенербахче» чувствует себя уверенно – он не проигрывает в восьми последних матчах и имеет подавляющее историческое преимущество.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Фенербахче». Гости имеют колоссальное преимущество в личных встречах, мощную атаку и стабильность, тогда как «Самсунспор», при всей своей хорошей форме, уступает «Фенербахче» в истории и вряд ли сможет прервать серию из восьми матчей без побед над этим соперником.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество – 40 побед против 14 у «Самсунспора» при 21 ничьей. Последние восемь матчей остались без поражений для «Фенербахче» (пять побед и три ничьи). При этом «Самсунспор» забивает в среднем 1,8 гола за игру, а «Фенербахче» пропускает 1,2 – это говорит о том, что голы будут с обеих сторон, но победа останется за гостями. Текущая форма обеих команд стабильна, но именно очная статистика дает «Фенербахче» серьезное психологическое преимущество.

Личные встречи
Побед - 1 (11%)
Ничьих - 5 (56%)
Побед - 3 (33%)
8
Забитых мячей
11
0.89
В среднем за матч
1.22
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
3 : 2
08.03.2026
Самсунспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
2 : 2
20.10.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 2
30.08.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
3 : 2
08.03.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Самсунспор
0 : 0
05.10.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Фенербахче
0 : 0
16.03.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
2 : 2
20.10.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Самсунспор
0 : 2
21.08.2023
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Самсунспор
3 : 1
02.02.2012
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Фенербахче
0 : 0
23.10.2011
Самсунспор
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
30
Saikuba Jarju
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К) ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Самсунспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
70
Tahsin Bülbül
ЦП
21
Eyup Degirmenci
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Самед Онур
АП
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
4-1-2-3
1
Кочук
21
Боревкович
34
Гуарино
17
2
Мендес
4
Уотт
20
Каян
5
14
Кайя
11
Килинк
30
4-1-2-2-1
31
Эдерсон
27
Семеду
15
Аке
37
Шкриньяр
3
Браун
91
Канте
17
Кахведжи
6
Гендузи
11
Гринвуд
70
Айдын
19
Мурики
21
Боревкович
22
22
21
Боревкович
14
Кайя
42
42
14
Кайя
30
70
70
30
20
Каян
77
Соуза
77
Соуза
20
Каян
5
8
Онур
8
Онур
5
19
Мурики
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Мурики
6
Гендузи
28
Элмаз
28
Элмаз
6
Гендузи
11
Гринвуд
5
Юкшек
5
Юкшек
11
Гринвуд
70
Айдын
22
Мерджан
22
Мерджан
70
Айдын
17
Кахведжи
45
Нене
45
Нене
17
Кахведжи
Остались в запасе
Самсунспор
Фенербахче
25
Билал Баязит
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Eyup Degirmenci
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
21
Eyup Degirmenci
ЦП
Остались в запасе
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Айкют Кочаман
Самсунспор
Точно не сыграют
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Jaures Assoumou
ЦФ
Танги Кулибали
ЛВ
Элайис Тавсан
ПВ
Фенербахче
Точно не сыграют
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Керем Актюркоглу
ЛВ
Марко Асенсио
ПВ
Джейден Остерволде
ПЗ
Талиска
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фенербахче» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильность, тогда как «Самсунспор», при своей результативности, пропускает достаточно много и уступает «Фенербахче» в истории. Рекомендуемая ставка – победа «Фенербахче» с форой (-1) с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Самсунспором» и «Фенербахче» состоится 30 августа в Самсуне на стадионе «Самсун 19 мая» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Фенербахче» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Фенербахче Самсунспор
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+