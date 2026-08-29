Матч 3-го тура турецкой Высшей лиги между «Самсунспором» и стамбульским «Фенербахче» пройдет 30 августа в Самсуне на стадионе «Самсун 19 мая». Хозяева набрали четыре очка в двух стартовых турах и идут в группе лидеров, а гости имеют три очка и располагаются следом. При этом «Фенербахче» не проигрывает «Самсунспору» в восьми последних очных встречах, а в истории личных встреч имеет подавляющее преимущество. Сможет ли «Самсунспор» прервать эту серию на своем поле или «Фенербахче» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Самсунспор» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а в стартовых турах уже отличились пять раз (победа над «Ризеспором» 2:0 и ничья 3:3 с «Гезтепе»). Однако оборона «Самсунспора» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, что дает гостям шанс на гол. В очных встречах с «Фенербахче» у хозяев серьезные проблемы: всего 14 побед против 40 у гостей при 21 ничьей, а последние восемь матчей остались без побед для «Самсунспора». Домашнее поле и поддержка трибун могут помочь, но историческое доминирование соперника давит на психологию.

«Фенербахче» стартовал с победы над «Коньяспором» (4:2) и поражения от «Генчлербирлиги» (1:2), но при этом команда стабильна в целом – не проигрывает в тринадцати из пятнадцати последних матчей. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четырнадцать матчей подряд. Оборона «Фенербахче» пропускает в среднем 1,2 гола, но в четырeх последних матчах неизменно получает гол. Однако именно в очных встречах с «Самсунспором» «Фенербахче» чувствует себя уверенно – он не проигрывает в восьми последних матчах и имеет подавляющее историческое преимущество.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Фенербахче». Гости имеют колоссальное преимущество в личных встречах, мощную атаку и стабильность, тогда как «Самсунспор», при всей своей хорошей форме, уступает «Фенербахче» в истории и вряд ли сможет прервать серию из восьми матчей без побед над этим соперником.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество – 40 побед против 14 у «Самсунспора» при 21 ничьей. Последние восемь матчей остались без поражений для «Фенербахче» (пять побед и три ничьи). При этом «Самсунспор» забивает в среднем 1,8 гола за игру, а «Фенербахче» пропускает 1,2 – это говорит о том, что голы будут с обеих сторон, но победа останется за гостями. Текущая форма обеих команд стабильна, но именно очная статистика дает «Фенербахче» серьезное психологическое преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фенербахче» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильность, тогда как «Самсунспор», при своей результативности, пропускает достаточно много и уступает «Фенербахче» в истории. Рекомендуемая ставка – победа «Фенербахче» с форой (-1) с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Самсунспором» и «Фенербахче» состоится 30 августа в Самсуне на стадионе «Самсун 19 мая» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».