атч 19 тура чемпионата Беларуси между мозырской «Славией» и «Гомелем» пройдет 22 августа 2026 года в Мозыре на стадионе «Юность». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей победной серии – четыре победы подряд, и с 21 очком расположились на десятом месте. Гости, напротив, потеряли форму в последних турах: они уступили «Минску» (0:1) и «Витебску» (0:1), хотя разгромили «Нафтан» (6:0) в предыдущем туре. При этом «Гомель» занимает пятое место с 29 очками и имеет лучшую выездную статистику – шесть матчей без поражений в восьми последних гостевых встречах. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева на победной волне или гости с богатой историей и преимуществом в очных матчах?

Кто победит в матче

«Славия Мозырь» находится в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в семи последних встречах подряд. В очных матчах с «Гомелем» хозяева также забивают в шести последних играх, а в пяти из семи последних встреч на своeм поле не проигрывают сопернику. Оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, но мощная атака перекрывает эти проблемы. В последнем туре «Славия» уверенно обыграла «Арсенал Дзержинск» (3:1), а в Кубке Беларуси прошла «Динамо Брест» (2:1). Победная серия и психологическое преимущество в очных встречах делают хозяев серьeзным претендентом на победу.

«Гомель» имеет свои сильные стороны, особенно в гостях – команда не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей Высшей лиги. В атаке гости стабильны: в среднем 2,00 гола за последние пять игр, и в очных встречах с «Славией» они забивают в трeх последних матчах. Однако текущая форма вызывает тревогу: два поражения подряд от «Минска» (0:1) и «Витебска» (0:1) при разгроме «Нафтана» (6:0) – нестабильность в игре против более организованных соперников. Оборона также небезупречна – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и «Гомель» пропускает в пяти из семи последних встреч. В Кубке Беларуси они также уступили «Витебску» (1:2). Гостям будет сложно прервать победную серию хозяев на выезде, несмотря на их хорошую гостевую статистику.

Итоговый вывод: «Славия Мозырь» находится в лучшей форме, имеет победную серию из четырeх матчей и преимущество в очных встречах на своeм поле. «Гомель» опасен в атаке, но его нестабильность и проблемы в обороне делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Гомель» имеет подавляющее преимущество: 26 побед против 12 у «Славии», ещe 12 матчей завершились вничью. Однако в последние годы ситуация изменилась: «Славия» выиграла три из четырeх последних очных встреч, уступив только в апреле 2026 года (1:3). Текущая форма «Славии» – четыре победы подряд, тогда как «Гомель» проиграл два последних матча. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на общее историческое преимущество гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Славии Мозырь» в основное время. Победная серия хозяев, стабильная атака и уверенность в очных матчах на своeм поле делают мозырскую команду фаворитом. «Гомель» опасен в атаке, но его нестабильность в последних турах не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Славии Мозырь» с коэффициентом 2,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Славией Мозырь» и «Гомелем» состоится 22 августа 2026 года в Мозыре на стадионе «Юность» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».