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«Славия-Мозырь» – «Гомель»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

21 августа 2026 11:41
Славия-Мозырь - Гомель
22 авг. 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.70
Победа «Славии-Мозырь»
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атч 19 тура чемпионата Беларуси между мозырской «Славией» и «Гомелем» пройдет 22 августа 2026 года в Мозыре на стадионе «Юность». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей победной серии – четыре победы подряд, и с 21 очком расположились на десятом месте. Гости, напротив, потеряли форму в последних турах: они уступили «Минску» (0:1) и «Витебску» (0:1), хотя разгромили «Нафтан» (6:0) в предыдущем туре. При этом «Гомель» занимает пятое место с 29 очками и имеет лучшую выездную статистику – шесть матчей без поражений в восьми последних гостевых встречах. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева на победной волне или гости с богатой историей и преимуществом в очных матчах?

Кто победит в матче

«Славия Мозырь» находится в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в семи последних встречах подряд. В очных матчах с «Гомелем» хозяева также забивают в шести последних играх, а в пяти из семи последних встреч на своeм поле не проигрывают сопернику. Оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, но мощная атака перекрывает эти проблемы. В последнем туре «Славия» уверенно обыграла «Арсенал Дзержинск» (3:1), а в Кубке Беларуси прошла «Динамо Брест» (2:1). Победная серия и психологическое преимущество в очных встречах делают хозяев серьeзным претендентом на победу.

«Гомель» имеет свои сильные стороны, особенно в гостях – команда не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей Высшей лиги. В атаке гости стабильны: в среднем 2,00 гола за последние пять игр, и в очных встречах с «Славией» они забивают в трeх последних матчах. Однако текущая форма вызывает тревогу: два поражения подряд от «Минска» (0:1) и «Витебска» (0:1) при разгроме «Нафтана» (6:0) – нестабильность в игре против более организованных соперников. Оборона также небезупречна – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и «Гомель» пропускает в пяти из семи последних встреч. В Кубке Беларуси они также уступили «Витебску» (1:2). Гостям будет сложно прервать победную серию хозяев на выезде, несмотря на их хорошую гостевую статистику.

Итоговый вывод: «Славия Мозырь» находится в лучшей форме, имеет победную серию из четырeх матчей и преимущество в очных встречах на своeм поле. «Гомель» опасен в атаке, но его нестабильность и проблемы в обороне делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Гомель» имеет подавляющее преимущество: 26 побед против 12 у «Славии», ещe 12 матчей завершились вничью. Однако в последние годы ситуация изменилась: «Славия» выиграла три из четырeх последних очных встреч, уступив только в апреле 2026 года (1:3). Текущая форма «Славии» – четыре победы подряд, тогда как «Гомель» проиграл два последних матча. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на общее историческое преимущество гостей.

Личные встречи
Побед - 7 (29%)
Ничьих - 6 (25%)
Побед - 11 (46%)
25
Забитых мячей
36
1.04
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
21.05.2021
Гомель
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Гомель
2 : 2
23.06.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
22.08.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
3 : 1
19.04.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
15.08.2025
Гомель
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Славия-Мозырь
1 : 0
27.07.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 1
06.04.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
0 : 0
24.11.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
28.06.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
25.11.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Гомель
3 : 2
02.07.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
13.08.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
0 : 2
03.04.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Гомель
3 : 0
02.10.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
21.05.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
3 : 2
04.11.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Гомель
2 : 2
23.06.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
13.08.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
2 : 0
15.04.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
31.10.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 2
28.06.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
21.07.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
2 : 1
05.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гомель
4 : 1
07.10.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
08.09.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Гомель
3 : 0
21.04.2012
Славия-Мозырь
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
14
Денис Федоренко
ОП
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
3
R. Ngatchou
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
17
Kiryl Charnavok
ЦП
7
Nikita Romanov
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
13
Максим Мардас
ЦФ
3-4-1-1
1
Веретынский
4
Ращеня
88
Яшин
44
Луцевич
22
Лукашов
6
Кузнецов
14
Федоренко
27
Чикида
49
Джигеро
31
Соловей
4-1-2-3
44
Клещук
43
Шайхтдинов
14
Пашевич
90
Кукушкин
16
Заяц
19
Силинский
77
Лазарев
17
Мартинкевич
11
Симоненко
10
Лаптев
7
Адеола
49
Джигеро
2
Шемрук
2
Шемрук
49
Джигеро
27
Чикида
18
Мельников
18
Мельников
27
Чикида
14
Федоренко
9
Батищев
9
Батищев
14
Федоренко
44
Луцевич
11
Антилевский
11
Антилевский
44
Луцевич
16
Заяц
4
Гаврилович
4
Гаврилович
16
Заяц
7
Адеола
33
Сотников
33
Сотников
7
Адеола
17
Мартинкевич
21
Ковалевич
21
Ковалевич
17
Мартинкевич
11
Симоненко
9
Леонович
9
Леонович
11
Симоненко
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Гомель
16
Евгений Абрамович
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
17
Kiryl Charnavok
ЦП
7
Nikita Romanov
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Максим Мардас
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
17
Kiryl Charnavok
ЦП
7
Nikita Romanov
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Максим Мардас
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Андрей Горовцов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Славии Мозырь» в основное время. Победная серия хозяев, стабильная атака и уверенность в очных матчах на своeм поле делают мозырскую команду фаворитом. «Гомель» опасен в атаке, но его нестабильность в последних турах не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Славии Мозырь» с коэффициентом 2,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Славией Мозырь» и «Гомелем» состоится 22 августа 2026 года в Мозыре на стадионе «Юность» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Славия Мозырь» – «Гомель»: смотреть онлайн.

2.70
Победа «Славии-Мозырь»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Гомель Славия-Мозырь
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