Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Славия-Мозырь
Гомель - Славия-Мозырь: обзор матча 02 октября 2021
Гомель
02.10.2021, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
45'
Д. Гомза
90+1'
А. Соловей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Славия-Мозырь
Замена
N. Tsarenko
️️️️
А. Соловей
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
А. Соловей
90'
+1
79'
Замена
А. Петренко
️️️️
В. Жук
76'
Замена
Н. Мельников
️️️️
К. Дрош
Замена
А. Суша
️️️️
Д. Бородин
70'
Замена
A. Vaskov
️️️️
Д. Гомза
66'
58'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Е. Барсуков
45'
+1
Желтая карточка
К. Дрош
ГОЛ! 1:0!
Д. Гомза
Пас отдал
Д. Бородин
45'
Желтая карточка
А. Васильев
41'
40'
Желтая карточка
Ю. Ловец
Пенальти не реализован!
А. Соловей
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
27
Павел Чикида
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
1-3-5
8
Пантя
8
Костров
9
Бородин
27
Васильев
30
Побудей
56
Юденков
9
Батищев
27
Гомза
31
Соловей
1-2-1-5
16
44
Тимонюк
6
Дрош
18
Жук
27
Есин
11
Ловец
28
Бугулов
7
Нар
8
Барсуков
10
Альшаник
31
Соловей
97
97
31
Соловей
27
Гомза
0
0
27
Гомза
9
Бородин
4
Суша
4
Суша
9
Бородин
8
Барсуков
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Барсуков
18
Жук
34
Петренко
34
Петренко
18
Жук
6
Дрош
11
Мельников
11
Мельников
6
Дрош
Остались в запасе
Гомель
Славия-Мозырь
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Гомель - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Гомель
Славия-Мозырь
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+