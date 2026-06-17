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Узбекистан – Колумбия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

17 июня 2026 8:24
Узбекистан - Колумбия
18 июн. 2026, четверг 05:00 | Чемпионат мира, группа K, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Узбекистан не проиграет (Х2)
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Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Узбекистана и Колумбии пройдет 18 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева поля (по факту играют в нейтральной стране, но для Узбекистана это фактически домашний стадион в географическом смысле) подходят к игре с тремя победами в последних домашних матчах, однако в товарищеских встречах уступили Нидерландам и Канаде. Колумбия, напротив, забивает в шести матчах подряд, но ее оборона регулярно пропускает, а в играх с топ-соперниками южноамериканцы терпели поражения. Сможет ли Узбекистан навязать борьбу фавориту и не проиграть в стартовом туре?

Кто победит в матче

Сборная Узбекистана за последние пять матчей забила четыре гола (в среднем 0,8 за игру) и пропустила пять (1,0). Команда побеждает в трех последних домашних встречах, что говорит о преимуществе родных стен. В активе узбекистанцев победы над Габоном (3:1) и Венесуэлой (0:0, пен. 5:4), ничья с Ираном (0:0, пен. 4:3), а также поражения от Нидерландов (1:2) и Канады (0:2). Атака выглядит недостаточно эффективной, но оборона при определенной дисциплине способна сдерживать соперника – Узбекистан пропускает в среднем всего один гол за игру. Домашняя поддержка (матч проходит в Мехико, где много болельщиков азиатской команды) может стать дополнительным фактором.

Колумбия подходит к игре с впечатляющей статистикой в атаке: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда забивает в шести последних матчах подряд, но при этом пропускает в пяти из них. Колумбийцы разгромили Иорданию (2:0) и Австралию (3:0), обыграли Коста-Рику (3:1), но уступили Франции (1:3) и Хорватии (1:2). Это говорит о том, что против организованных и дисциплинированных соперников у колумбийцев возникают проблемы. Оборона южноамериканцев не всегда надежна, что дает Узбекистану шанс зацепиться за ничью или даже победу.

Итоговый вывод: Колумбия является фаворитом по классу и атакующей мощи, но ее оборона уязвима, а Узбекистан дома играет уверенно и редко проигрывает с крупным счетом. Учитывая, что азиатская команда пропускает в среднем один гол за игру, а колумбийцы в последних матчах с соперниками уровня Франции и Хорватии допускали ошибки, Узбекистан способен как минимум не проиграть. Наш прогноз – Узбекистан не проиграет (ничья или победа).

Форма и история личных встреч

Узбекистан побеждает в трех последних домашних матчах и пропускает в среднем всего один гол за игру, а Колумбия, несмотря на результативную атаку, регулярно пропускает и проиграла двум сильным европейским соперникам в последних товарищеских играх. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма узбекистанцев и проблемы колумбийцев в обороне делают ничью или победу хозяев вполне реальным исходом.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
27
Жахонгир Урозов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЛП
11
Остон Урунов
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
4
Фаррух Сайфиев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
0
Сантьяго Арьяс
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Луис Диас
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
10
Хамес Родригес
ЦП
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
3-5-1-1
1
Юсупов
27
Урозов
2
Хусанов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
22
Файзуллаев
7
Шукуров
6
Мозговой
4
Сайфиев
11
Урунов
14
Шомуродов
4-5-1
12
Варгас
2
Муньос
3
Лукуми
23
Санчес
0
Арьяс
16
Лерма
7
Диас
11
Ариас
10
Родригес
14
Пуэрта
25
Суарес
Остались в запасе
Узбекистан
Колумбия
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Нестор Лоренцо

Прогноз на победителя

Узбекистан дома играет уверенно, редко проигрывает и пропускает в среднем один гол за игру, тогда как Колумбия, несмотря на мощную атаку, регулярно пропускает и проигрывает сильным соперникам. Учитывая эти факторы, а также недооценку азиатской команды букмекерами, Узбекистан имеет все шансы не проиграть в стартовом матче турнира. Рекомендуемая ставка – Узбекистан не проиграет (Х1) с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Узбекистана и Колумбии состоится 18 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Узбекистан – Колумбия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

3.10
Узбекистан не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Колумбия Узбекистан
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