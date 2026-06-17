Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Узбекистана и Колумбии пройдет 18 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева поля (по факту играют в нейтральной стране, но для Узбекистана это фактически домашний стадион в географическом смысле) подходят к игре с тремя победами в последних домашних матчах, однако в товарищеских встречах уступили Нидерландам и Канаде. Колумбия, напротив, забивает в шести матчах подряд, но ее оборона регулярно пропускает, а в играх с топ-соперниками южноамериканцы терпели поражения. Сможет ли Узбекистан навязать борьбу фавориту и не проиграть в стартовом туре?

Кто победит в матче

Сборная Узбекистана за последние пять матчей забила четыре гола (в среднем 0,8 за игру) и пропустила пять (1,0). Команда побеждает в трех последних домашних встречах, что говорит о преимуществе родных стен. В активе узбекистанцев победы над Габоном (3:1) и Венесуэлой (0:0, пен. 5:4), ничья с Ираном (0:0, пен. 4:3), а также поражения от Нидерландов (1:2) и Канады (0:2). Атака выглядит недостаточно эффективной, но оборона при определенной дисциплине способна сдерживать соперника – Узбекистан пропускает в среднем всего один гол за игру. Домашняя поддержка (матч проходит в Мехико, где много болельщиков азиатской команды) может стать дополнительным фактором.

Колумбия подходит к игре с впечатляющей статистикой в атаке: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда забивает в шести последних матчах подряд, но при этом пропускает в пяти из них. Колумбийцы разгромили Иорданию (2:0) и Австралию (3:0), обыграли Коста-Рику (3:1), но уступили Франции (1:3) и Хорватии (1:2). Это говорит о том, что против организованных и дисциплинированных соперников у колумбийцев возникают проблемы. Оборона южноамериканцев не всегда надежна, что дает Узбекистану шанс зацепиться за ничью или даже победу.

Итоговый вывод: Колумбия является фаворитом по классу и атакующей мощи, но ее оборона уязвима, а Узбекистан дома играет уверенно и редко проигрывает с крупным счетом. Учитывая, что азиатская команда пропускает в среднем один гол за игру, а колумбийцы в последних матчах с соперниками уровня Франции и Хорватии допускали ошибки, Узбекистан способен как минимум не проиграть. Наш прогноз – Узбекистан не проиграет (ничья или победа).

Форма и история личных встреч

Узбекистан побеждает в трех последних домашних матчах и пропускает в среднем всего один гол за игру, а Колумбия, несмотря на результативную атаку, регулярно пропускает и проиграла двум сильным европейским соперникам в последних товарищеских играх. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма узбекистанцев и проблемы колумбийцев в обороне делают ничью или победу хозяев вполне реальным исходом.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Узбекистан 1 Уткир Юсупов ВР 27 Жахонгир Урозов ЦЗ 2 Абдукодир Хусанов ЦЗ 5 Рустам Ашурматов ЦЗ 13 Шерзод Насруллаев ЛП 11 Остон Урунов ЦП 22 Аббосбек Файзуллаев ЦП 7 Отабек Шукуров ЦП 6 Акмаль Мозговой ЦП 4 Фаррух Сайфиев ПП 14 Эльдор Шомуродов ЦФ Главный тренер Фабио Каннаваро Колумбия 12 Камило Варгас ВР 0 Сантьяго Арьяс ЛЗ 3 Джон Лукуми ЦЗ 23 Дэвинсон Санчес ЦЗ 2 Даниэль Муньос ПЗ 16 Жефферсон Лерма ЦП 14 Густаво Пуэрта ЦП 7 Луис Диас ЦП 11 Джон Ариас ЦП 10 Хамес Родригес ЦП 25 Луис Суарес ЦФ Главный тренер Нестор Лоренцо 3-5-1-1 1 Юсупов 27 Урозов 2 Хусанов 5 Ашурматов 13 Насруллаев 22 Файзуллаев 7 Шукуров 6 Мозговой 4 Сайфиев 11 Урунов 14 Шомуродов 4-5-1 12 Варгас 2 Муньос 3 Лукуми 23 Санчес 0 Арьяс 16 Лерма 7 Диас 11 Ариас 10 Родригес 14 Пуэрта 25 Суарес Остались в запасе Узбекистан Колумбия Главный тренер Фабио Каннаваро Главный тренер Нестор Лоренцо Главный тренер Фабио Каннаваро Главный тренер Нестор Лоренцо

Прогноз на победителя

Узбекистан дома играет уверенно, редко проигрывает и пропускает в среднем один гол за игру, тогда как Колумбия, несмотря на мощную атаку, регулярно пропускает и проигрывает сильным соперникам. Учитывая эти факторы, а также недооценку азиатской команды букмекерами, Узбекистан имеет все шансы не проиграть в стартовом матче турнира. Рекомендуемая ставка – Узбекистан не проиграет (Х1) с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Узбекистана и Колумбии состоится 18 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».