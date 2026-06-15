Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала пройдет 16 июня 2026 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Действующие вице-чемпионы мира подходят к игре с впечатляющей атакующей серией – 13 матчей подряд они забивают, однако оборона пропускает в пяти последних встречах. Сенегал, в свою очередь, не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и отличается надежностью в защите. Сможет ли африканская команда повторить сенсацию 2002 года, когда она обыграла Францию на чемпионате мира, или европейский гранд возьмет уверенный реванш?

Кто победит в матче

Сборная Франции демонстрирует выдающуюся атакующую мощь: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) при шести пропущенных (1,2). Команда забивает в 13 встречах кряду, что говорит о постоянной угрозе воротам соперника. Французы обыграли Северную Ирландию (3:1), Колумбию (3:1), Бразилию (2:1) и Азербайджан (3:1), но потерпели неожиданное поражение от Кот-д`Ивуара (1:2). Оборона остается уязвимой – пропущенные в пяти последних матчах подряд, что может стать проблемой против быстрых контратак Сенегала.

Сенегал подходит к игре с солидной статистикой: восемь голов в пяти матчах (1,6 в среднем) и всего четыре пропущенных (0,8). Африканцы не проигрывают в 10 из 12 последних встреч, забивают в 10 из 12, а их оборона действует надежно. В активе сенегальцев победы над США (3:2), Гамбией (3:1), Перу (2:0) и Египтом (1:0), а также ничья с Саудовской Аравией (0:0). Команда умеет терпеть и наказывать соперника на контратаках, что подтверждает историческая победа над Францией на чемпионате мира 2002 года (1:0).

Итоговый вывод: Франция обладает более мощной атакой, но ее защита регулярно пропускает, тогда как Сенегал показывает баланс и стабильность. Учитывая, что африканцы уже обыгрывали французов на мировом первенстве, и их текущая форма позволяет навязать борьбу, наиболее вероятным исходом представляется ничья. Обе команды не проигрывают в большинстве последних матчей, и в стартовом туре они, скорее всего, разойдутся миром. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Обе сборные подходят к матчу в хорошей форме: Франция забивает в 13 матчах подряд, а Сенегал не проигрывает в 10 из 12 последних игр и надежно действует в обороне. В единственной очной встрече на чемпионате мира (2002 год) победу одержал Сенегал, что придает африканской команде психологическое преимущество. Учитывая текущие проблемы французов в обороне и умение сенегальцев обороняться, ничейный исход выглядит логичным.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Франция 16 Майк Меньян ВР 19 Тео Эрнандес ЛЗ 17 Вильям Салиба ЦЗ 4 Дайот Упамекано ЦЗ 5 Жюль Кунде ПЗ 14 Адриан Рабьо ЦП 8 Орельен Чуамени ЦП 20 Десир Дуэ ЦП 7 Усман Дембеле ЦП 11 Майкл Олисе ЦП 10 Килиан Мбаппе ЦФ Главный тренер Дидье Дешам Сенегал 16 Эдуар Менди ВР 25 Эль-Хаджи Малик Диуф ЛЗ 19 Мусса Ниахате ЦЗ 2 Мамаду Сарр ЦЗ 15 Крепин Дьятта ПЗ 8 Ламин Камара ЦП 6 Пате Сисс ЦП 0 Садьо Мане ЦП 21 Хабиб Диарра ЦП 13 Илиман Ндиайе ЦП 12 Шериф Ндиайе ЦФ Главный тренер Папе Тиав 4-5-1 16 Меньян 19 Эрнандес 17 Салиба 4 Упамекано 5 Кунде 8 Чуамени 20 Дуэ 7 Дембеле 11 Олисе 14 Рабьо 10 Мбаппе 4-5-1 16 Менди 15 Дьятта 19 Ниахате 2 Сарр 25 Диуф 8 Камара 0 Мане 21 Диарра 13 Ндиайе 6 Сисс 12 Ндиайе Остались в запасе Франция Сенегал Главный тренер Дидье Дешам Главный тренер Папе Тиав Главный тренер Дидье Дешам Главный тренер Папе Тиав

Прогноз на победителя

Франция мощна в атаке, но ее оборона пропускает в пяти последних матчах подряд, а Сенегал умеет играть вторым номером и не проигрывает в 10 из 12 последних встреч. Историческая победа сенегальцев над французами на чемпионате мира добавляет уверенности африканцам. Учитывая все эти факторы, наиболее вероятным исходом является ничья, которая устроит обе команды в стартовом туре. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Франции и Сенегала состоится 16 июня 2026 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».