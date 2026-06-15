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Франция – Сенегал: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

15 июня 2026 8:00
Франция - Сенегал
16 июн. 2026, вторник 22:00 | Чемпионат мира, группа I, 1 тур
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4.40
Ничья
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала пройдет 16 июня 2026 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Действующие вице-чемпионы мира подходят к игре с впечатляющей атакующей серией – 13 матчей подряд они забивают, однако оборона пропускает в пяти последних встречах. Сенегал, в свою очередь, не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и отличается надежностью в защите. Сможет ли африканская команда повторить сенсацию 2002 года, когда она обыграла Францию на чемпионате мира, или европейский гранд возьмет уверенный реванш?

Кто победит в матче

Сборная Франции демонстрирует выдающуюся атакующую мощь: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) при шести пропущенных (1,2). Команда забивает в 13 встречах кряду, что говорит о постоянной угрозе воротам соперника. Французы обыграли Северную Ирландию (3:1), Колумбию (3:1), Бразилию (2:1) и Азербайджан (3:1), но потерпели неожиданное поражение от Кот-д`Ивуара (1:2). Оборона остается уязвимой – пропущенные в пяти последних матчах подряд, что может стать проблемой против быстрых контратак Сенегала.

Сенегал подходит к игре с солидной статистикой: восемь голов в пяти матчах (1,6 в среднем) и всего четыре пропущенных (0,8). Африканцы не проигрывают в 10 из 12 последних встреч, забивают в 10 из 12, а их оборона действует надежно. В активе сенегальцев победы над США (3:2), Гамбией (3:1), Перу (2:0) и Египтом (1:0), а также ничья с Саудовской Аравией (0:0). Команда умеет терпеть и наказывать соперника на контратаках, что подтверждает историческая победа над Францией на чемпионате мира 2002 года (1:0).

Итоговый вывод: Франция обладает более мощной атакой, но ее защита регулярно пропускает, тогда как Сенегал показывает баланс и стабильность. Учитывая, что африканцы уже обыгрывали французов на мировом первенстве, и их текущая форма позволяет навязать борьбу, наиболее вероятным исходом представляется ничья. Обе команды не проигрывают в большинстве последних матчей, и в стартовом туре они, скорее всего, разойдутся миром. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Обе сборные подходят к матчу в хорошей форме: Франция забивает в 13 матчах подряд, а Сенегал не проигрывает в 10 из 12 последних игр и надежно действует в обороне. В единственной очной встрече на чемпионате мира (2002 год) победу одержал Сенегал, что придает африканской команде психологическое преимущество. Учитывая текущие проблемы французов в обороне и умение сенегальцев обороняться, ничейный исход выглядит логичным.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Орельен Чуамени
ЦП
20
Десир Дуэ
ЦП
7
Усман Дембеле
ЦП
11
Майкл Олисе
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
0
Садьо Мане
ЦП
21
Хабиб Диарра
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
4-5-1
16
Меньян
19
Эрнандес
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
20
Дуэ
7
Дембеле
11
Олисе
14
Рабьо
10
Мбаппе
4-5-1
16
Менди
15
Дьятта
19
Ниахате
2
Сарр
25
Диуф
8
Камара
0
Мане
21
Диарра
13
Ндиайе
6
Сисс
12
Ндиайе
Остались в запасе
Франция
Сенегал
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Папе Тиав

Прогноз на победителя

Франция мощна в атаке, но ее оборона пропускает в пяти последних матчах подряд, а Сенегал умеет играть вторым номером и не проигрывает в 10 из 12 последних встреч. Историческая победа сенегальцев над французами на чемпионате мира добавляет уверенности африканцам. Учитывая все эти факторы, наиболее вероятным исходом является ничья, которая устроит обе команды в стартовом туре. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Франции и Сенегала состоится 16 июня 2026 года на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Франция – Сенегал: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

4.40
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Сенегал Франция
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16.06.2026
22:00
4.40
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
Франция - Сенегал
Ничья
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