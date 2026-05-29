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«Севастополь» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.95

29 мая 2026 8:00
Севастополь - Дружба
30 мая 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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1.95
Тотал голов меньше 2.5
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся претендент на повышение «Севастополь» (2-е место, 20 очков) и середняк «Дружба» (10-е место, 14 очков). Хозяева находятся в фантастической форме: команда не проигрывает в 21 из 23 последних матчей. Гости, напротив, действуют осторожно и с низкой результативностью. Учитывая статус фаворита, домашнее поле и надeжную оборону Севастополя, логично ждать его победы с небольшим счeтом.

«Севастополь»

Команда уверенно идeт на 2-м месте, отставая от лидера всего на 2 очка. Севастополь не проигрывает в 21 из 23 последних матчей – феноменальная стабильность. Оборона работает безупречно: за последние 5 игр пропущено всего 3 гола (0.60 в среднем). В атаке выделяется Станислав Рубан (3 гола). В прошлом туре чистая победа над «Кызылташем» (2:0). Средняя результативность атаки: 1.20 гола за последние 5 игр.

«Дружба»

Клуб из Майкопа занимает 10-е место. Команда действует от обороны: за последние 5 матчей пропущено всего 3 гола (0.60 в среднем) – такой же показатель, как у лидера. Однако атака хромает: 5 голов за 5 игр (1.00 в среднем). В прошлом туре минимальная победа над «Ангуштом» (1:0). Лучший бомбардир – Заур Датиев (1 гол). Гости неплохо играют в гостях, но против такого фаворита будет сложно.

Факты о командах

«Севастополь»

  • 2-е место, 20 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Станислав Рубан (3 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено
  • Не проигрывает в 21 из 23 последних матчей
  • За 5 игр забил 6 голов, пропустил 3

«Дружба»

  • 10-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Заур Датиев (1 гол)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
  • За 5 игр забила 5 голов, пропустила 3

Прогноз на матч «Севастополь» – «Дружба»

Встреча команды с колоссальной беспроигрышной серией и крепкого середняка. «Севастополь» дома обязан брать три очка в борьбе за лидерство. Оборона хозяев и гостей выглядит практически одинаково надeжно (по 0.60 пропущенных за 5 матчей), но атака «Севастополя» чуть острее (1.20 против 1.00). История личных встреч показывает, что «Севастополь» не проигрывает «Дружбе» уже 5 матчей подряд (2 победы, 3 ничьи). Учитывая всe это, ставка на победу хозяев выглядит надeжнее, чем тотал.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Победа «Севастополь»

1.95
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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