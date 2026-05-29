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ПСЖ – Арсенал: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.75

29 мая 2026 8:42
ПСЖ - Арсенал
30 мая 2026, суббота 19:00 | Лига чемпионов, Финал
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1.75
Обе забьют – да
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30 мая в финале Лиги чемпионов встретятся французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Для обеих команд это исторический шанс поднять главный еврокубковый трофей. «ПСЖ» не проигрывает 9 последних матчей в ЛЧ и забивает в 10 последних. «Арсенал» не проигрывает 8 последних матчей в ЛЧ и обладает феноменальной обороной – 1 пропущенный гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем). Ожидается тактическая битва.

«ПСЖ»

Парижский гранд подходит к финалу в отличной форме – девять матчей без поражений в Лиге чемпионов. Атака стабильна: 1.40 гола за игру, и команда забивает в 27 последних матчах подряд! В полуфинале «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и прошeл дальше. Оборона не без проблем – 1.00 пропущенный в среднем.

В личных встречах с «Арсеналом» у «ПСЖ» есть небольшое преимущество: в 5 из 6 последних матчей парижане забивали. Но и канониры тоже регулярно огорчали «ПСЖ». В прошлом сезоне они встречались в ЛЧ – «ПСЖ» выиграл оба матча (2:1 и 1:0). Психологическое преимущество на стороне французов.

«Арсенал»

Лондонский клуб также в отличной форме – восемь матчей без поражений в Лиге чемпионов. Оборона «Арсенала» – просто каменная: 1 пропущенный гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем). Атака работает стабильно – 1.60 гола за игру, и канониры забивают в 8 последних матчах. В полуфинале «Арсенал» минимально обыграл «Атлетико» (1:0).

«Арсенал» в 5 из 6 последних очных встречах забивал «ПСЖ» – это важный козырь. Гости умеют играть против парижан, несмотря на поражения в прошлом сезоне. Команда сейчас в отличной форме и завершила сезон АПЛ на 3-м месте.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Девять матчей без поражений в ЛЧ
  • Забивает в 10 последних матчах ЛЧ
  • Забивает в 27 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 5 из 6 последних очных встречах с «Арсеналом»
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Арсенал»

  • Восемь матчей без поражений в ЛЧ
  • Оборона – 0.20 пропущенных за последние 5 матчей
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Забивает в 5 из 6 последних очных встречах с «ПСЖ»
  • В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • «ПСЖ» забивает в 5 из 6 последних матчей против «Арсенала»
  • «Арсенал» забивает в 5 из 6 последних матчей против «ПСЖ»
  • В прошлом сезоне ЛЧ: «ПСЖ» выиграл оба матча (2:1, 1:0)

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Арсенал»

Финал – матч, где редко бывает много голов. Оборона «Арсенала» феноменальна (0.20 пропущенных за 5 игр), а «ПСЖ» забивает в 27 матчах подряд – это столкновение непробиваемого щита и острого копья.

«ПСЖ» имеет небольшое психологическое преимущество после победы над «Арсеналом» в прошлом сезоне. Обе команды регулярно забивают друг другу – в 5 из 6 последних встреч отличались обе стороны. В финале, скорее всего, сценарий повторится: голы будут с обеих сторон, но в основное время победителя может не быть. «Арсенал» не проигрывает 8 матчей в ЛЧ, «ПСЖ» – 9. Слишком много факторов за ничью.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Ничья в основное время

1.75
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
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