23 апреля на «Мерседес-Бенц Арене» состоится полуфинальный матч Кубка Германии, в котором «Штутгарт» примет «Фрайбург». Южногерманское дерби обещает стать настоящим украшением турнира. Обе команды демонстрируют впечатляющую результативность, что сулит зрителям яркий и насыщенный голами футбол.

«Штутгарт»

Швабы подходят к матчу после поражения от «Баварии» (2:4) в Бундеслиге, что стало очередным подтверждением проблем в обороне. Команда пропускает в больших количествах – 10 мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Однако атака «Штутгарта» выглядит грозно: 11 голов за тот же отрезок и средний показатель 2.20 гола за игру. На своeм поле швабы традиционно сильны и одержали три победы подряд в последних очных встречах против «Фрайбурга».

«Фрайбург»

Гости находятся в отличной форме и одержали четыре победы подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Оборона «Фрайбурга» выглядит более надeжно, чем у соперника – всего 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда забивает на протяжении семи последних матчей и уверенно чувствует себя на выезде.

Факты о командах

«Штутгарт»

Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Фрайбурга»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает в 7 последних очных матчах против «Фрайбурга»

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Фрайбург»

Победа в 4 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Проиграл 3 последних выездных очных матча против «Штутгарта»

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Фрайбург»

Встреча двух атакующих команд с разной степенью надeжности в обороне обещает стать настоящим голевым спектаклем. «Штутгарт» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Фрайбурга» на своeм стадионе. Гости находятся в отличной форме и одержали четыре победы подряд, но выезд в Штутгарт традиционно складывается для них неудачно. Ожидаем результативный футбол с обилием моментов у обеих ворот.

