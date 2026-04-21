22 апреля 2026 года в 19:40 состоится поединок 26-го тура чемпионата России. Московское «Динамо» будет принимать гостей из Казани – «Рубин» тренера Франка Артиги.

«Динамо»

«Бело-голубые» весело ворвались в весеннюю часть сезона, однако «медовый месяц» завершился быстрее, чем можно было представить. В последних 6 матчах с учетом всех турниров «Динамо» одержало лишь одну победу. При таких раскладах возникают сомнения относительно того, останется ли Ролан Гусев у руля команды в долгосрочной перспективе.

Последние три игры:

Пари НН – Динамо 1:1

Акрон – Динамо 2:3

Динамо – Краснодар 0:0

«Рубин»

«Рубин» неплохо освоился в системе тренера Франка Артиги и не проигрывает шесть поединков кряду. Казанцы идут восьмыми в таблице и не претендуют на великие свершения, однако любопытно, как «Рубин» будет смотреться с Артигой на длинной дистанции в следующей кампании.

Последние три игры:

Рубин – Акрон 1:1

Рубин – Оренбург 0:0

Сочи – Рубин 0:1

Очные встречи

Рубин – Динамо 0:0

Динамо – Рубин 3:1

Рубин – Динамо 0:4

Прогноз на матч «Динамо» – «Рубин»

Гусев хочет, чтобы «Динамо» играло в атакующий футбол, но и «Рубин» назначил Артигу как раз для изменения крена в сторону нападения. Полагаем, что на «ВТБ Арене» будет не скучно. Команды по сути доигрывают сезон и могут отработать в свое удовольствие. В то же время «Динамо» рассчитывает прервать неудачную серию особенно на фоне обидной «ничейки» с аутсайдером «Пари НН» в прошлом туре.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 2,00. Прогноз на счет – 2:1.