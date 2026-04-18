19 апреля в рамках 30-го тура французской Лиги 1 «Страсбур» на своeм поле примет «Ренн». Обе команды находятся в отличной форме и борются за еврокубки. «Страсбур» не проигрывает 7 матчей подряд, а «Ренн» – 7 из 9. Встречаются две атакующие команды с мощным нападением.

«Страсбур»

Хозяева подходят к этому матчу в отличной форме. Семь матчей без поражений, а в последних 5 играх они забивают 2.2 гола в среднем. В атаке порядок – 2.2 гола за игру. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Ренном» статистика у «Страсбура» смешанная, но дома они побеждали в 2 из 3 последних матчей. В последней игре страсбуржцы разгромили «Майнц» (4:0) в Лиге Конференций и находятся на эмоциональном подъeме.

«Ренн»

Гости также находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 8 из 10 последних. В атаке порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем. В личных встречах со «Страсбуром» у «Ренна» есть небольшое преимущество: они забивают в 3 последних очных матчах. В последней игре «Ренн» обыграл «Анже» (2:1) и продолжает борьбу за еврокубки.

Факты о командах

«Страсбур»

Семь матчей без поражений

В атаке мощь: 2.20 гола за последние 5 игр

В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Дома побеждал «Ренн» в 2 из 3 последних очных встреч

«Ренн»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних очных матчах со «Страсбуром»

Борется за еврокубки (6-е место)

Прогноз на матч «Страсбур» – «Ренн»

Ожидается встреча двух атакующих команд, которые много забивают и пропускают. «Страсбур» не проигрывает 7 матчей, «Ренн» – в отличной форме. В личных встречах обе команды регулярно забивают. Скорее всего, нас ждeт результативная игра с голами с обеих сторон. Хозяева имеют небольшое преимущество домашнего поля, но гости также опасны. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

