Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Страсбур» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

03 апреля 2026 9:13
Страсбур - Ницца
04 апр. 2026, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Страсбура»
Сделать ставку

4 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбур» примет «Ниццу». Хозяева занимают 8-е место с 40 очками после 27 туров, гости расположились на 15-й строчке с 27 очками. «Страсбур» находится в отличной форме, тогда как «Ницца» переживает кризис.

«Страсбур»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и в 9 последних в целом. В последних 5 играх «Страсбур» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Хоакин Паничелли (20 голов в 39 матчах). В личных встречах с «Ниццей» хозяева забивают в 4 последних матчах.

«Ницца»

Гости подходят к матчу в глубоком кризисе. Команда забила всего 2 гола в последних 5 матчах (0.40 в среднем) и пропустила 9 (1.80 в среднем). В последней игре «Ницца» разгромно проиграла ПСЖ (0:4). Лучший бомбардир – Софиан Диоп (9 голов в 34 матчах). В личных встречах со «Страсбуром» гости забивают в 5 последних матчах.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Победа в последнем матче над «Нантом» (3:2)
  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Ниццей»

«Ницца»

  • Поражение в последнем матче от ПСЖ (0:4)
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних очных матчах со «Страсбуром»
  • Атака в кризисе – 2 гола в 5 матчах

Прогноз на матч «Страсбур» – «Ницца»

«Страсбур» находится в отличной форме: 9 матчей без поражений и надeжная оборона (0.80 пропущенных). «Ницца», напротив, в кризисе: атака практически не работает (0.40 гола за игру), а оборона пропускает почти 2 гола. Учитывая форму команд и преимущество домашнего поля, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Страсбура» с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Страсбура» – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал «Ниццы» меньше 0.5

Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Ницца Страсбур
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 