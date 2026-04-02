«Райо Вальекано» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

02 апреля 2026 8:35
Райо Вальекано - Эльче
03 апр. 2026, пятница 22:00 | Испания. Примера, 30 тур
1.90
Обе забьют – да
3 апреля в рамках 30-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Эльче». Хозяева занимают 14-е место с 32 очками после 29 туров, гости расположились на 17-й строчке с 29 очками. Это встреча двух команд, борющихся за сохранение прописки в элите испанского футбола.

«Райо Вальекано»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних играх. В последних 5 матчах «Райо Вальекано» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – Альваро Гарсия (12 голов в 43 матчах). В личных встречах с «Эльче» дома «Райо» побеждает в 3 последних матчах. Общая домашняя статистика также обнадeживает: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги.

«Эльче»

Гости находятся в хорошей атакующей форме, но имеют серьeзные проблемы в обороне. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и обязательно забивает в 5 последних матчах Ла Лиги. В последних 5 играх «Эльче» забил 8 голов (1.60 в среднем), но пропустил 10 (2.00 в среднем). Оборона катастрофическая: клуб пропускает в 6 последних матчах. На выезде дела обстоят ещe хуже: «Эльче» проигрывает в 5 последних гостевых матчах. Лучший бомбардир – Рафа Мир (8 голов в 26 матчах). В личных встречах с «Райо Вальекано» «Эльче» забивает в 5 последних матчах.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Поражение в последнем матче от «Барселоны» (0:1)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 32 очка, 14-е место (после 29 туров)
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Альваро Гарсия (12 голов)
  • Побеждает в 3 последних домашних очных матчах с «Эльче»

«Эльче»

  • Победа в последнем матче над «Мальоркой» (2:1)
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • 29 очков, 17-е место (после 29 туров)
  • В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Рафа Мир (8 голов)
  • Забивает в 5 последних очных матчах с «Райо Вальекано»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2021 по 2025 год) «Райо Вальекано» имеет преимущество: три победы при двух поражениях. На своeм поле «Райо» выиграл 3 последних матча у «Эльче». В 4 из 5 этих встреч забивали обе команды.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Эльче»

Ожидается встреча двух команд, борющихся за выживание. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и отличную статистику личных встреч (3 победы подряд дома). «Эльче» демонстрирует мощную атаку (1.60 гола за игру), но ужасную оборону (2.00 пропущенных) и провальные выездные результаты (5 поражений подряд). Учитывая, что «Эльче» забивает в 6 матчах подряд, а «Райо» пропускает в 5, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Победа «Райо Вальекано»

Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Эльче Райо Вальекано
