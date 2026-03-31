Канада – Тунис: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.92

1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная Канады примет сборную Туниса. Хозяева подходят к матчу после ничьей с Исландией (2:2), тогда как гости обыграли Гаити (1:0). Обе команды не проигрывают в последних товарищеских матчах, но тунисцы имеют более мощную атаку.

Канада

Канадцы находятся в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 3 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх канадцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит надeжно, атака стабильна, но невысока по результативности. В последней игре Канада сыграла вничью с Исландией (2:2), пропустив два гола после долгой оборонительной серии.

Тунис

Тунисцы подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и обязательно забивает в 5 таких встречах. В последних 5 играх тунисцы забили 8 голов (1.60 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Атака выглядит мощно, но оборона уязвима: Тунис пропускает в 8 из 10 последних матчей. При этом команда забивает в 13 последних матчах подряд. В последней игре тунисцы обыграли Гаити (1:0).

Факты о командах

Канада

Личные встречи

Команды ранее не встречались между собой, поэтому статистика личных встреч отсутствует.

Прогноз на матч Канада – Тунис

Ожидается встреча двух команд, которые не проигрывают в товарищеских матчах. Канада имеет надeжную оборону (0.40 пропущенных в среднем), но атака невысока по результативности (1.00 гола). Тунис обладает более мощной атакой (1.60 гола) и длительной голевой серией (13 матчей), но пропускает в 8 из 10 последних игр. Учитывая, что канадцы в последней игре пропустили два гола от Исландии, а тунисцы стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

