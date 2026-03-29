Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Германия – Гана: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.62

29 марта 2026 10:47
Германия - Гана
30 мар. 2026, понедельник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.62
Германия с форой (-1.5)
Сделать ставку

30 марта в 21:45 состоится товарищеский матч сборных, в котором Германия примет Гану. Немецкая сборная находится в отличной форме и демонстрирует высокую результативность, тогда как Гана переживает спад и подходит к игре после серии поражений. С учетом текущих показателей Германия выглядит явным фаворитом встречи.

Германия

Сборная Германии показывает уверенную игру и отличную результативность. В последнем матче команда обыграла Швейцарию со счетом 4:3, продолжив победную серию. Немцы выиграли 6 последних матчей и забивают в каждом из них.

Атака Германии выглядит мощно – 17 голов за последние 5 матчей, что составляет в среднем 3.40 гола за игру. При этом оборона также действует надежно – всего 3 пропущенных мяча за тот же период. Команда демонстрирует агрессивный стиль игры и активно использует фланги, создавая большое количество голевых моментов.

Гана

Сборная Ганы подходит к матчу в сложном состоянии. Команда проиграла 3 последних товарищеских матча, включая разгромное поражение от Австрии со счетом 1:5. В последних 5 матчах сборная забила 7 голов, однако оборона допускает ошибки – 8 пропущенных мячей.

Гана способна создавать моменты в атаке, однако против соперников высокого уровня команда испытывает серьезные проблемы. В матчах против европейских сборных оборона Ганы часто не справляется с высоким темпом игры.

Факты о командах:

Германия

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 3.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах
  • 17 голов за последние 5 матчей

Гана

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропустила 5 голов в последнем матче
  • 8 пропущенных мячей за последние 5 игр

Прогноз на матч Германия – Гана

Германия выглядит значительно сильнее по всем ключевым показателям. Команда находится на серии побед, много забивает и стабильно контролирует ход матчей. Гана, напротив, испытывает проблемы в обороне и часто допускает результативные ошибки.

С учетом текущей формы команд, Германия должна владеть инициативой и создавать большое количество моментов. Гана способна забить, однако разница в классе может привести к уверенной победе хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Германия с форой (-1.5) – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5

Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Гана Германия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 