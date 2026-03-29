30 марта состоится матч 26-го тура Первой лиги, в котором московское «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск». Хозяева набрали хорошую форму и имеют феноменальную домашнюю статистику в этом противостоянии. Гости нестабильны и много пропускают.

«Торпедо»

Автозаводцы подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти матчах «Торпедо» забило 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустило 3 (в среднем 0.60). Дома в личных встречах с «СКА-Хабаровском» торпедовцы не проигрывают в 11 последних матчах. Лучший бомбардир – Александр Юшин, на счету которого 7 голов в 26 матчах.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане выступают нестабильно. Команда не может выиграть в 3 последних матчах Первой лиги и пропускает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах «СКА-Хабаровск» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Тельядо Алкалде, забивший 6 голов в 22 матчах.

Факты о командах:

«Торпедо»

«СКА-Хабаровск»

История личных встреч

«Торпедо» имеет подавляющее преимущество в домашних матчах против «СКА-Хабаровска». Команда не проигрывает в 11 последних домашних встречах с хабаровчанами. В текущем сезоне 3 августа 2025 года «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Торпедо» (1:0).

Прогноз на матч «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» находится в хорошей форме и имеет феноменальную домашнюю статистику в этом противостоянии – 11 матчей без поражений. Хозяева надежно играют в обороне (0.60 пропущенных) и стабильно забивают.

«СКА-Хабаровск» нестабилен, особенно в обороне – 1.80 пропущенных за последние 5 матчей. Гости не могут выиграть в 3 матчах подряд и вряд ли смогут прервать неудачную серию в гостях у «Торпедо».

Учитывая форму хозяев, их домашнюю статистику и проблемы гостей в обороне, «Торпедо» должно побеждать. «СКА-Хабаровск» может забить, но вряд ли это спасет их от поражения.

