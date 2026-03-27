США – Бельгия: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 2.35

27 марта 2026 9:00
28 марта состоится товарищеский матч между сборными США и Бельгии. Хозяева находятся в хорошей форме, но имеют проблемы в обороне. Гости демонстрируют феноменальную атакующую мощь и имеют преимущество в личных встречах.

США

Американская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 5 последних таких встречах. В последних пяти матчах американцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). При этом команда пропускает в 4 последних товарищеских матчах. В личных встречах с Бельгией США проигрывают в 5 последних матчах.

Бельгия

Бельгийская сборная находится в потрясающей форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и в 5 последних товарищеских матчах. Бельгия забивает в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах бельгийцы забили 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В личных встречах Бельгия побеждает США в 5 последних матчах и забивает в 5 последних таких встречах.

Факты о командах:

История личных встреч

Бельгия доминирует в противостоянии с США. Команда побеждает в 5 последних очных матчах и забивает в 5 последних таких встречах. В последнем матче на ЧМ-2014 Бельгия обыграла США (2:1).

Прогноз на матч США – Бельгия

США находятся в хорошей атакующей форме (2.40 гола за матч), но оборона хозяев регулярно пропускает (4 товарищеских матча подряд). Американцы будут играть на победу, но статистика личных встреч против них.

Бельгия демонстрирует феноменальную атакующую мощь – 3.60 гола за матч. Гости имеют психологическое преимущество после 5 побед подряд в очных встречах и будут стремиться продолжить эту серию.

Учитывая атакующую мощь Бельгии, их преимущество в личных встречах и проблемы США в обороне, гости должны побеждать. Обе команды стабильно забивают, что делает ставку на голы вполне логичной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Бельгии – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
