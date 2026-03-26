27 марта состоится товарищеский матч между сборными Марокко и Эквадора. Обе команды находятся в отличной форме. Хозяева имеют впечатляющую серию в товарищеских матчах, гости не проигрывают 15 матчей подряд.

Марокко

Марокканская сборная подходит к матчу в феноменальной форме. Команда побеждает в 5 последних товарищеских матчах, забивает в 5 последних таких встречах и не пропускает в 5 последних. В последних пяти матчах во всех турнирах марокканцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 1 (в среднем 0.20). Команда не пропускает в 4 последних матчах и забивает в 16 из 18 последних игр.

Эквадор

Эквадорская сборная также находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 15 последних матчах и в 6 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах эквадорцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). Оборона гостей выглядит надежно.

Факты о командах:

Марокко

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Марокко – Эквадор

Это встреча двух команд, находящихся в отличной форме. Марокко впечатляет своей игрой в товарищеских матчах: 5 побед, 5 матчей с забитыми голами и 5 сухих матчей. Оборона хозяев выглядит непробиваемой (0.20 пропущенных за 5 матчей).

Эквадор также демонстрирует феноменальную стабильность: 15 матчей без поражений. Гости умеют играть на результат и вряд ли уступят без борьбы.

Учитывая, что обе команды надежно играют в обороне и имеют длительные беспроигрышные серии, матч может получиться закрытым. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, учитывая их домашнюю статистику и мощную оборону.

