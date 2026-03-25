26 марта состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Франции. Это встреча двух грандов мирового футбола. Хозяева имеют отличную домашнюю форму и преимущество в личных встречах. Гости также находятся в хорошей форме и демонстрируют высокую результативность.

Бразилия

Пентакампеоны подходят к матчу в отличной форме. Бразилия не проигрывает в 10 последних домашних матчах и забивает в 8 последних товарищеских матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). В товарищеских матчах Бразилия не проигрывает Франции в 5 из 6 последних встреч.

Франция

Синяя команда также находится в хорошей форме. Франция не проигрывает в 7 последних матчах и в 3 последних товарищеских матчах. В последних пяти играх команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Франция забивает в 9 последних матчах подряд.

История личных встреч

В товарищеских матчах Бразилия имеет преимущество над Францией: команда не проигрывает в 5 из 6 последних таких встреч. В последнем товарищеском матче в 2015 году Бразилия обыграла Францию со счетом 3:1. В официальных матчах Франция побеждала на чемпионатах мира.

Прогноз на матч Бразилия – Франция

Это встреча двух топ-сборных, которые находятся в отличной форме. Бразилия традиционно сильна дома (10 матчей без поражений) и имеет психологическое преимущество в товарищеских матчах против Франции. Хозяева будут играть на победу перед своими болельщиками.

Франция демонстрирует феноменальную результативность – 2.80 гола за матч в последних 5 играх. Гости забивают в 9 матчах подряд и вряд ли уйдут с поля без гола. Оборона французов выглядит надежно (0.80 пропущенных), но против атаки Бразилии это будет серьезным испытанием.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают и находятся в хорошей форме, матч обещает быть результативным. Бразилия дома выглядит предпочтительнее, но Франция способна навязать борьбу.

Рекомендованные ставки: