Киргизия – Экваториальная Гвинея: прогноз и ставки на матч 25 марта 2026 с коэффициентом 1.90

24 марта 2026 8:00
Киргизия - Экваториальная Гвинея
25 мар. 2026, среда 17:00 | Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
1.90
Победа Киргизии
25 марта состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и Экваториальной Гвинеи. Обе команды используют этот матч для подготовки к официальным турнирам. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости находятся в затяжном кризисе.

Киргизия

Сборная Киргизии демонстрирует стабильную результативность в последних матчах. Команда забивает в 3 последних матчах, но пропускает в 6 последних играх подряд. В последних пяти матчах киргизстанцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В рамках товарищеских матчей команда пропускает в 10 последних играх.

Экваториальная Гвинея

Африканская сборная переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 4 последних играх. В последних пяти матчах экваториальцы забили 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В прошлом товарищеском матче команда уступила Мадагаскару со счетом 0:2.

Факты о командах:

Киргизия

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В товарищеских матчах пропускает в 10 последних играх
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Экваториальная Гвинея

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.60 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Киргизия – Экваториальная Гвинея

Киргизия подходит к матчу в более приличной форме: команда стабильно забивает в последних матчах и имеет опыт игры на своем поле. Проблема хозяев – регулярные пропущенные голы (6 матчей подряд), что дает надежду гостям.

Экваториальная Гвинея находится в глубоком кризисе: 4 поражения подряд, слабая атака (0.60 гола за игру) и ненадежная оборона (1.60 пропущенных). Гости вряд ли смогут прервать свою неудачную серию на выезде.

Учитывая, что Киргизия стабильно забивает, а Экваториальная Гвинея много пропускает, хозяева должны побеждать. При этом гости могут отличиться на фоне проблемной обороны киргизстанцев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Киргизии – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10

Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные
