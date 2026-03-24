25 марта состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и Экваториальной Гвинеи. Обе команды используют этот матч для подготовки к официальным турнирам. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают. Гости находятся в затяжном кризисе.
Киргизия
Сборная Киргизии демонстрирует стабильную результативность в последних матчах. Команда забивает в 3 последних матчах, но пропускает в 6 последних играх подряд. В последних пяти матчах киргизстанцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В рамках товарищеских матчей команда пропускает в 10 последних играх.
Экваториальная Гвинея
Африканская сборная переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 4 последних играх. В последних пяти матчах экваториальцы забили 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В прошлом товарищеском матче команда уступила Мадагаскару со счетом 0:2.
Факты о командах:
Киргизия
- Забивает в 3 последних матчах
- Пропускает в 6 последних матчах
- В товарищеских матчах пропускает в 10 последних играх
- В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.60 пропущено
Экваториальная Гвинея
- Проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в 4 последних матчах
- В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.60 пропущено
История личных встреч
Команды ранее не встречались между собой.
Прогноз на матч Киргизия – Экваториальная Гвинея
Киргизия подходит к матчу в более приличной форме: команда стабильно забивает в последних матчах и имеет опыт игры на своем поле. Проблема хозяев – регулярные пропущенные голы (6 матчей подряд), что дает надежду гостям.
Экваториальная Гвинея находится в глубоком кризисе: 4 поражения подряд, слабая атака (0.60 гола за игру) и ненадежная оборона (1.60 пропущенных). Гости вряд ли смогут прервать свою неудачную серию на выезде.
Учитывая, что Киргизия стабильно забивает, а Экваториальная Гвинея много пропускает, хозяева должны побеждать. При этом гости могут отличиться на фоне проблемной обороны киргизстанцев.
Рекомендованные ставки:
- Победа Киргизии – коэффициент 1.90
- Обе забьют – да – коэффициент 2.10