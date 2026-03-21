22 марта состоится матч 3-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Алтай» примет «Каспий». Хозяева стабильно выступают дома и не проигрывают в 6 из 8 последних домашних матчей. Гости переживают кризис и имеют серьезные проблемы в обороне.

Семейский коллектив готовится к сезону и демонстрирует стабильность. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Дома «Алтай» выступает уверенно: не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей. В текущем сезоне команда сыграла вничью с «Елимаем» (1:1) и уступила «Кайрату» (0:1).

Актауский коллектив переживает непростой старт сезона. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). «Каспий» проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 10 последних играх. В текущем сезоне команда уступила «Кызыл-Жару» (1:2) и «Окжетпесу» (1:3).

История личных встреч

Статистика личных встреч достаточно равная с небольшим преимуществом хозяев. В последних матчах команды обмениваются победами: «Алтай» выиграл 5:1, «Каспий» ответил 3:0 и 4:1. «Каспий» забивает в 5 последних матчах против «Алтая».

Прогноз на матч «Алтай» – «Каспий»

«Алтай» стабильно выступает дома и имеет хорошую статистику в личных встречах. Команда не пропускает много (1.00 за игру) и стабильно забивает. Хозяева будут стремиться взять три очка в матче с одним из аутсайдеров.

«Каспий» испытывает серьезные проблемы в обороне – 10 пропущенных в 5 матчах (2.00 в среднем). Команда проигрывает 3 матча подряд и вряд ли сможет сдержать хозяев на выезде. При этом гости забивают в 5 последних матчах против «Алтая», что дает надежду на гол.

Учитывая домашнюю форму хозяев и катастрофическую оборону гостей, «Алтай» должен побеждать. При этом «Каспий» наверняка сможет забить, учитывая историю личных встреч.

Рекомендованные ставки: