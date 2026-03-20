«Окжетпес» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.6

20 марта 2026 10:29
Окжетпес - Улытау
21 мар. 2026, суббота 12:00 | Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1.60
Тотал голов меньше 2.5
21 марта состоится матч 3-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Окжетпес» примет «Улытау». Хозяева демонстрируют яркую результативность, но имеют серьезные проблемы в обороне. Гости играют осторожно, но ужасно выступают на выезде.

«Окжетпес»

Кокшетауский коллектив подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги и забивает в 6 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Окжетпес» забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 14 (в среднем 2.80). При этом команда пропускает в 9 последних матчах подряд. В прошлом туре была одержана победа над «Каспием» (3:1).

«Улытау»

Жезказганцы подходят к матчу в более оборонительном стиле. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги, но на выезде выступает крайне слабо: не может выиграть в 8 последних гостевых матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Улытау» забил всего 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустил 4 (в среднем 0.80). В прошлом туре команда одержала минимальную победу над «Кызыл-Жаром» (1:0).

Факты о командах:

«Окжетпес»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 6 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 2.80 пропущено

«Улытау»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Не может выиграть в 8 последних выездных матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 0.80 пропущено

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются победами. В рамках Премьер-лиги «Окжетпес» дважды обыгрывал «Улытау» (1:0 и 1:0), а в Первой лиге была победа «Улытау» (2:0) и ничья (1:1).

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Улытау»

«Окжетпес» делает ставку на атаку: 10 голов за последние 5 матчей – отличный показатель. Но оборона хозяев катастрофична – 14 пропущенных за тот же отрезок (в среднем 2.80 за игру). Команда забивает и пропускает в каждом матче.

«Улытау» играет осторожно и прагматично: всего 3 гола за 5 матчей, но и пропускает немного – 0.80 за игру. Проблема гостей – ужасная выездная статистика: 8 матчей без побед на чужом поле.

Учитывая, что «Окжетпес» обязательно пропустит (серия из 9 матчей), а «Улытау» на выезде испытывает сложности с атакой, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, но матч вряд ли будет сверхрезультативным из-за низкой активности гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.6

Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Улытау Окжетпес
Другие прогнозы
20.03.2026
13:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар - Иртыш
Победа «Иртыша»
20.03.2026
14:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау - Женис
Победа «Атырау»
20.03.2026
16:00
1.83
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы - Кайсар
Победа «Ордабасы»
20.03.2026
17:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск - Арсенал
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
20.03.2026
17:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск - Гомель
«Гомель» не проиграет (X2)
20.03.2026
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана - Тобол
Обе забьют — да
18+
