21 марта состоится матч 3-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Окжетпес» примет «Улытау». Хозяева демонстрируют яркую результативность, но имеют серьезные проблемы в обороне. Гости играют осторожно, но ужасно выступают на выезде.
Кокшетауский коллектив подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги и забивает в 6 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Окжетпес» забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 14 (в среднем 2.80). При этом команда пропускает в 9 последних матчах подряд. В прошлом туре была одержана победа над «Каспием» (3:1).
Жезказганцы подходят к матчу в более оборонительном стиле. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги, но на выезде выступает крайне слабо: не может выиграть в 8 последних гостевых матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Улытау» забил всего 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустил 4 (в среднем 0.80). В прошлом туре команда одержала минимальную победу над «Кызыл-Жаром» (1:0).
История личных встреч
В личных встречах команды обмениваются победами. В рамках Премьер-лиги «Окжетпес» дважды обыгрывал «Улытау» (1:0 и 1:0), а в Первой лиге была победа «Улытау» (2:0) и ничья (1:1).
Прогноз на матч «Окжетпес» – «Улытау»
«Окжетпес» делает ставку на атаку: 10 голов за последние 5 матчей – отличный показатель. Но оборона хозяев катастрофична – 14 пропущенных за тот же отрезок (в среднем 2.80 за игру). Команда забивает и пропускает в каждом матче.
«Улытау» играет осторожно и прагматично: всего 3 гола за 5 матчей, но и пропускает немного – 0.80 за игру. Проблема гостей – ужасная выездная статистика: 8 матчей без побед на чужом поле.
Учитывая, что «Окжетпес» обязательно пропустит (серия из 9 матчей), а «Улытау» на выезде испытывает сложности с атакой, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, но матч вряд ли будет сверхрезультативным из-за низкой активности гостей.
Рекомендованные ставки:
Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.6