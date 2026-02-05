6 февраля состоится матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет против «Зенита». Турнир носит подготовительный характер, но очные встречи этих соперников традиционно проходят в напряженном и принципиальном ключе. Обе команды подошли к старту турнира в хорошем игровом тонусе, что обещает результативный и конкурентный матч.

«Краснодар»

Южане продолжают демонстрировать яркий атакующий футбол. В последних пяти матчах команда забила 16 голов, подтверждая статус одного из самых результативных коллективов текущего отрезка. «Краснодар» не проигрывает в 14 из 16 последних встреч, стабильно забивает и редко уходит с поля без созданных моментов. При этом оборона не всегда безупречна: команда пропускала в трех последних матчах, что оставляет пространство для соперника.

«Зенит»

Петербургский клуб подходит к игре с серией из пяти побед подряд. В последних пяти матчах «Зенит» пропустил всего один мяч, демонстрируя высокую организацию игры в защите. Команда стабильно забивает – серия с голами насчитывает уже 16 матчей. В очных встречах с «Краснодаром» «Зенит» традиционно чувствует себя уверенно и не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против этого соперника.

Факты о командах

«Краснодар»

Забивает в среднем 3.20 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Забивает в 13 матчах подряд

Отличился в 6 из 8 последних очных встреч с «Зенитом»

«Зенит»

Пропускает в среднем 0.20 гола за матч в последних 5 играх

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

Забивает в 16 матчах подряд

Отличился в 19 из 21 последних матчей против «Краснодара»

Прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Матч обещает получиться результативным. «Краснодар» активно играет в атаке и регулярно находит путь к воротам соперников, но оборона команды уязвима. «Зенит» выглядит более сбалансированным, стабилен в защите и традиционно успешно играет против «Краснодара». С учетом статистики очных встреч и текущей формы гостей, небольшое преимущество стоит отдать петербургскому клубу, однако обмен голами выглядит крайне вероятным.

Рекомендованные ставки